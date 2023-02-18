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"Ми все пам’ятаємо": Зеленський заявив, що РФ притягнуть до відповідальності за геноцид українців

18 лютого 2023, 22:30
Український гарант наголосив, що це стосується не лише того зла, яке Росія принесла від 24 лютого, а й від 2014 року.
'Ми все пам’ятаємо': Зеленський заявив, що РФ притягнуть до відповідальності за геноцид українців
Зеленський заявив, що РФ притягнуть до відповідальності за геноцид українців / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кожен російський ракетний удар по українським містам матиме для країни-агресорки Росії конкретні юридичні наслідки. Про це український гарант сказав під час свого вечірнього відеозвернення.

"За цей тиждень ми досягли вагомих сигналів від наших партнерів, конкретних домовленостей щодо неминучості притягнення Росії до відповідальності за агресію, за терор проти України та її народу", - сказав Зеленський.

Український гарант наголосив, що Росія відповідатиме за кожен ракетний удар по Україні на юридичному рівні.

відео дня

"Кожен російський удар по Харкову й області, по Сумщині й Донеччині, по Хмельницькому, по нашому Нікополю й кожному куточку нашої держави матиме для держави-терориста конкретні юридичні наслідки", - сказав президент.

Він зазначив, що це стосується не лише того зла, яке Росія принесла від 24 лютого, а й від 2014 року.

"Ми все пам’ятаємо. Пам’ятаємо Іловайськ, пам’ятаємо Донецький аеропорт, ми пам’ятаємо бої за Дебальцеве – особливо сьогодні – та кожен удар проти нашого народу. Ми маємо відновити справедливість. Ми зробимо це. Зробимо разом з усім світом. Слава кожному й кожній, хто сьогодні в бою! Вічна пам’ять усім, чиї життя забрала ця війна, ця держава – Росія і її агресія!", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна робить все для того, щоб поліпшити своє озброєння. Він зазначив, що у спілкуванні з партнерами вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет.

"Вже створена танкова коаліція, вже знімається табу з постачання далекобійних ракет, вже є досягнення в посиленні нашої артилерії і вже світ почув, наскільки необхідно для загальносвітової безпеки створення авіаційної коаліції", - сказав Зеленський.

Раніше президент Зеленський заявляв, що російська агресія загрожує не тільки Україні. За словами президента, світ повинен допомогти українцям перемогти у війні, щоб перемогти главу Кремля Володимира Путіна, що дозволить подолати подібних йому диктаторів по всьому світу.

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