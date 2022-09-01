"Ми нікого не тримаємо": Данілов розповів, що чекає жителів ОРДЛО після звільнення

Данилов розповів, що чекає жителів окупованих територій після звільнення / скріншот

Після звільнення окупованих територій Донецької та Луганської областей, місцевим жителям потрібно буде якось порозумітися з іншими українцями, а не навпаки.

З такою заявою виступив секретар РНБО Олексій Данілов у програмі "VIP з Наталією Мосейчук"в ефірі національного телемарафону.

За його словами, після деокупації всіх територій люди, які проживали всі ці роки там, повинні змиритися з неподільністю України.

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Відповідаючи на питання Мосейчук, як українці домовляться з жителями тих територій Донецької та Луганської областей, які останні вісім років були окуповані, Данілов зазначив, що це їм з іншими українцями знайти спільну мову, а не навпаки.

"У нас є кордони, і якщо когось не влаштовують закони і правила, які діють на території нашої країни, ми нікого не тримаємо. Світ великий. Вони можуть відправитися в Сполучені Штати, в Німеччину, куди завгодно. Або - в Якутію, або - в Воркуту. Де їх там ще чекають? Дивіться, я хочу, щоб ви розуміли: не ми – до них, а вони – до нас. Це фундаментальна річ", - сказав Олексій Данілов.

Раніше секретар РНБО України Олексій Данилов заявив, що Україна звільнить всі свої території від російських загарбників. Водночас на країну-агресора Росію чекає досить сумна для неї доля – у майбутньому ця держава розпадеться. Це може статися в наступні 5-7 років, вважає Данилов.

Нагадаємо, радник глави офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що 50 реактивних систем залпового вогню HIMARS могли б змінити хід війни. Він зазначив, що вартість однієї системи HIMARS - $4 млн. Вартість 50 систем - $200 млн + боєприпаси.

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