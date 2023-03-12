"Ми не будемо штурмувати в лоб": Жданов розповів, як ЗСУ попруть окупантів з України

Жданов заявив, що російські окупанти не готувалися до наступу ЗСУ на Донбасі, а тому ймовірно не побудували потужних ліній оборони.

Російські військові, Олег Жданов / Міноборони рф, скріншот

На Донбасі ЗСУ не проводитимуть штурмів лоб в лоб. Як каже військовий експерт Олег Жданов, українські захисники, ймовірно, намагатимуться обійти російські лінії оборони.

Жданов заявив, що російські окупанти не готувалися до наступу ЗСУ на Донбасі, а тому ймовірно не побудували потужних ліній оборони.

"Окупаційні війська всі вісім років готувалися до наступу. Там оборонні споруди не такі потужні, як у нас. Це ми три лінії оборони будували вісім років. І, так, є ділянки, на яких вона тримається досі. З іншого боку, є ділянки, які в ході бойових дій ці лінії отримали значні руйнування. Ми не будемо штурмувати в лоб, ми знайдемо слабке місце і обійдемо цю лінію або в слабкому місці за рахунок вогневих засобів забезпечимо прорив цієї лінії. Далі введуть угруповання військ "прорив" з розсуванням флангів противника", — сказав Жданов.

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Військовий експерт додав, що контрнаступ може проходити вздовж лінії оборони.

"Існує способів мільйон. Найголовніше, що російські окупаційні війська вісім років не готувалися до тотальної оборони. Ця лінія була для них тимчасовою. Так, вони обладнали там позиції, але не настільки потужно і щільно, як це зробили ми за вісім років", – вважає експерт.

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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