"РФ знайшла найслабшу ланку в нашій обороні": Жданов розкрив мету ракетної атаки на Україну

Олег Жданов зазначив, що після нічної атаки 9 березня зник Інтернет по всій Україні.

Олег Жданов / Главред, УНІАН

Військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду розповів про мету масової ракетної атаки РФ на Україну 9 березня.

За словами Жданова, цілі РФ не змінилися. Вони продовжують бити по енергооб'єктах.

"Ні, цілі не зміняться, тому що росіяни знайшли найслабшу ланку в нашій обороні. Ударами по енергосистемі РФ вирішує кілька завдань, адже цим вони, з одного боку, руйнують її, а з іншого – розхитують ситуацію в суспільстві. Ганятися за розташуванням наших резервів дуже важко, тому що тоді треба вести розвідку в режимі онлайн, щоб зловити військові резерви в районах зосередження", - говорить Жданов.

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За його словами, в Україні немає складів з військової техніків, про які заявляли окупанти.

"У нас немає складів, тому що техніка йде фактично прямим ходом, тому суспільство, на думку росіян, залишається найслабшою ланкою. Наприклад, після нічної атаки пропав інтернет по всій Україні, а це – інформація. Коли люди їм не володіють, починається нервування, яка може перерости в паніку. Так чому б Росії, припустимо, не продовжувати удари по містах, де або знаходяться підстанції, що живлять сервери, або по самих серверах?",- сказав експерт.

Масована ракетна атака по Україні 9 березня

Країна-агресор Росія масово атакувала Україну ракетами в ніч на четвер, 9 березня. У Києві та 12 областях України під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Подекуди вибухи були пов'язані з роботою протиповітряної оборони, проте в багатьох областях і Києві були "Прильоти".

У столиці через масовий ракетний удар без світла тимчасово залишилися приблизно 15% киян, 40% були без опалення.

В результаті ракетної атаки вже відомо про шістьох загиблих. П'ятеро людей загинули під завалами власного будинку на Львівщині, ще одна людина – у Дніпропетровській області. Також є постраждалі і руйнування.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що російські загарбники під час масового ракетного удару в ніч на 9 березня випустили по Україні 81 ракету різного типу. Зокрема, були випущені по шість ракет X-22 і Х-47 "Кинджал", які Україна не може збивати.

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