Зеленський провів зустрічі з лідерами країн Північної Європи: про що говорили

Президент України подякував Фінляндії, Швеції, Данії та Ісландії за підтримку України у боротьбі з російською агресією.

https://glavred.net/politics/zelenskiy-provel-vstrechi-s-liderami-stran-severnoy-evropy-o-chem-govorili-10524806.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський зустрівся з лідерами країн Північної Європи / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з лідерами Фінляндії, Швеції, Данії та Ісландії. Під час зустрічей обговорювалися такі важливі теми, як оборонна допомога Україні, членство України в ЄС та справедливий мир. Про це повідомило офіційне інтернет-представництво Президента України.

На цих зустрічах Володимир Зеленський обговорив ключові аспекти співпраці та підтримки між Україною та країнами-партнерами. Це стосувалося різноманітних аспектів, включаючи військову допомогу, політичну підтримку та спільні кроки для забезпечення миру і безпеки в регіоні.

Зустріч з президентом Фінляндії

Під час зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, Зеленський подякував за пакет оборонної допомоги, відзначивши його важливість для українських захисників та виробництва артилерійських боєприпасів у Фінляндії. Також обговорювалася формула миру та шляхи досягнення стабільності в Україні та за її межами.

відео дня

"Такі кроки є критично важливими не лише для нашої свободи, але й для свободи інших європейських країн, особливо для тих, які мають спільний кордон із Росією. Європейське безпекове середовище докорінно змінилось, і ми можемо захистити нашу спільну свободу, лише діючи разом і з довгостроковими зобов’язаннями", - cказав Зеленський.

Президент Зеленський подякував Фінляндії за прихисток українських вимушених переселенців і хороше ставлення до наших людей. Крім цього, глави держав наголосили на важливості рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

Зустріч з прем'єром Швеції

Під час зустрічі з прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном, президент висловив вдячність за поставки військової допомоги, такої як зенітні ракетні комплекси IRIS-T та бойові машини піхоти CV-90.

Ульф Крістерссон та Володимир Зеленський узгодили позиції перед важливим засіданням Європейської ради. Зеленський підкреслив важливість єдності ЄС у питаннях фінансової допомоги Україні та переговорів про членство. Він також висловив вдячність Швеції за підтримку та допомогу Україні під час війни з Росією.

Зустріч з прем'єром Данії

Під час розмови з прем’єр-міністркою Данії Метте Фредеріксен, Зеленський обговорив співпрацю в оборонній сфері та подякував за допомогу на понад 1 млрд євро. Він також висловив вдячність за роль Данії у міжнародній коаліції винищувачів та обговорив важливість єдності ЄС перед засіданням Європейської ради.

Зустріч з прем'єром Ісландії

Зустріч з прем'єром Ісландії Катрін Якобсдоттір була спрямована на обговорення різних аспектів підтримки Ісландії, зокрема політичної, дипломатичної та гуманітарної. Також лідери звернули увагу на довгострокову підтримку для досягнення свободи в Україні та в Європі.

"Скоординували наступні міжнародні кроки та обговорили довгострокову підтримку на 2024 рік і далі. Наша спільна мета - захист свободи в Україні та у всій Європі, і ми працюємо разом для її досягнення", - зазначив Президент України.

Зустріч Зеленського з Байденом

Нагадаємо, 11 грудня президент Володимир Зеленський вирушив до Сполучених Штатів. Там він провеі зустріч з президентом США Джо Байденом.

Як повідомляв Главред, Зеленський прибув до Вашингтона в середу на тлі затримки вирішення питання про виділення Україні великого пакета військової допомоги. Цю зустріч охарактеризували як "дуже продуктивну". Зеленський докладно пояснив, що потрібно Україні для захисту від окупантів та перемоги на фронті.

Також Президент України подякував президенту США за військову допомогу та розповів про майбутні плани на 2024 рік. Зазначивши, що це його третій візит до Білого дому під час війни, він висловив вдячність за підтримку, зокрема оголошений пакет військової допомоги у розмірі 200 мільйонів доларів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.