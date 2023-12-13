УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Зеленський провів зустрічі з лідерами країн Північної Європи: про що говорили

Руслана Заклінська
13 грудня 2023, 18:26
Президент України подякував Фінляндії, Швеції, Данії та Ісландії за підтримку України у боротьбі з російською агресією.
Зеленський провів зустрічі з лідерами країн Північної Європи: про що говорили
Володимир Зеленський зустрівся з лідерами країн Північної Європи / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з лідерами Фінляндії, Швеції, Данії та Ісландії. Під час зустрічей обговорювалися такі важливі теми, як оборонна допомога Україні, членство України в ЄС та справедливий мир. Про це повідомило офіційне інтернет-представництво Президента України.

На цих зустрічах Володимир Зеленський обговорив ключові аспекти співпраці та підтримки між Україною та країнами-партнерами. Це стосувалося різноманітних аспектів, включаючи військову допомогу, політичну підтримку та спільні кроки для забезпечення миру і безпеки в регіоні.

Зустріч з президентом Фінляндії

Під час зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, Зеленський подякував за пакет оборонної допомоги, відзначивши його важливість для українських захисників та виробництва артилерійських боєприпасів у Фінляндії. Також обговорювалася формула миру та шляхи досягнення стабільності в Україні та за її межами.

відео дня

"Такі кроки є критично важливими не лише для нашої свободи, але й для свободи інших європейських країн, особливо для тих, які мають спільний кордон із Росією. Європейське безпекове середовище докорінно змінилось, і ми можемо захистити нашу спільну свободу, лише діючи разом і з довгостроковими зобов’язаннями", - cказав Зеленський.

Президент Зеленський подякував Фінляндії за прихисток українських вимушених переселенців і хороше ставлення до наших людей. Крім цього, глави держав наголосили на важливості рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

Зустріч з прем'єром Швеції

Під час зустрічі з прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном, президент висловив вдячність за поставки військової допомоги, такої як зенітні ракетні комплекси IRIS-T та бойові машини піхоти CV-90.

Ульф Крістерссон та Володимир Зеленський узгодили позиції перед важливим засіданням Європейської ради. Зеленський підкреслив важливість єдності ЄС у питаннях фінансової допомоги Україні та переговорів про членство. Він також висловив вдячність Швеції за підтримку та допомогу Україні під час війни з Росією.

Зустріч з прем'єром Данії

Під час розмови з прем’єр-міністркою Данії Метте Фредеріксен, Зеленський обговорив співпрацю в оборонній сфері та подякував за допомогу на понад 1 млрд євро. Він також висловив вдячність за роль Данії у міжнародній коаліції винищувачів та обговорив важливість єдності ЄС перед засіданням Європейської ради.

  • Зустріч Зеленського з лідерами країн Північної Європи
    Зустріч Зеленського з лідерами країн Північної Європи Фото: president.gov.ua
  • Зустріч Зеленського з лідерами країн Північної Європи
    Зустріч Зеленського з лідерами країн Північної Європи Фото: president.gov.ua
  • Зустріч Зеленського з лідерами країн Північної Європи
    Зустріч Зеленського з лідерами країн Північної Європи Фото: president.gov.ua
  • Зустріч Зеленського з лідерами країн Північної Європи
    Зустріч Зеленського з лідерами країн Північної Європи Фото: president.gov.ua
  • Зустріч Зеленського з лідерами країн Північної Європи
    Зустріч Зеленського з лідерами країн Північної Європи Фото: president.gov.ua
  • Зустріч Зеленського з лідерами країн Північної Європи
    Зустріч Зеленського з лідерами країн Північної Європи Фото: president.gov.ua

Зустріч з прем'єром Ісландії

Зустріч з прем'єром Ісландії Катрін Якобсдоттір була спрямована на обговорення різних аспектів підтримки Ісландії, зокрема політичної, дипломатичної та гуманітарної. Також лідери звернули увагу на довгострокову підтримку для досягнення свободи в Україні та в Європі.

"Скоординували наступні міжнародні кроки та обговорили довгострокову підтримку на 2024 рік і далі. Наша спільна мета - захист свободи в Україні та у всій Європі, і ми працюємо разом для її досягнення", - зазначив Президент України.

Зустріч Зеленського з Байденом

Нагадаємо, 11 грудня президент Володимир Зеленський вирушив до Сполучених Штатів. Там він провеі зустріч з президентом США Джо Байденом.

Як повідомляв Главред, Зеленський прибув до Вашингтона в середу на тлі затримки вирішення питання про виділення Україні великого пакета військової допомоги. Цю зустріч охарактеризували як "дуже продуктивну". Зеленський докладно пояснив, що потрібно Україні для захисту від окупантів та перемоги на фронті.

Також Президент України подякував президенту США за військову допомогу та розповів про майбутні плани на 2024 рік. Зазначивши, що це його третій візит до Білого дому під час війни, він висловив вдячність за підтримку, зокрема оголошений пакет військової допомоги у розмірі 200 мільйонів доларів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Финляндия Данія Володимир Зеленський Швеція новини Ісландії
Реклама

Головне за день

Моторошні кадри: окупанти зробили "щит" з військовополонених під час штурму

Моторошні кадри: окупанти зробили "щит" з військовополонених під час штурму

18:18 Україна
Орбан не зміг дотиснути: Єврокомісія відмовила у виплаті 10 млрд євро

Орбан не зміг дотиснути: Єврокомісія відмовила у виплаті 10 млрд євро

16:35 Політика
Зеленський віч-на-віч розніс "друга Путіна" Орбана і поставив йому умову

Зеленський віч-на-віч розніс "друга Путіна" Орбана і поставив йому умову

16:07 Політика
Всі головні новини

Останні новини

18:26

Зеленський провів зустрічі з лідерами країн Північної Європи: про що говорили

18:18

Моторошні кадри: окупанти зробили "щит" з військовополонених під час штурму

18:14

Вирішив не соромитися: "втікач" Іван Дорн зібрався випускати російськомовний альбом

18:12

"Військових це торкнулося": як проблеми в "Київстар" вплинули на військових

18:00

Росія вперше за рік атакувала Київ ракетами С-400: Жданов розкрив загрози

Атаку на Київстар готували кілька місяців, до неї можуть бути причетні спецслужби РФ - КорсунАтаку на Київстар готували кілька місяців, до неї можуть бути причетні спецслужби РФ - Корсун
18:00

Не переїдайте: 7 продуктів, які викликають печію

17:37

Як пробити засмічення в раковині на кухні: спосіб, про який багато хто не знає

17:29

На час усунення наслідків хакерської атаки Київстар ТБ розширив доступ до телеканалів

17:20

У разі захоплення Часового Яру низка міст опиняться під вогнем РСЗВ окупантів - журналіст

Реклама
17:20

Угорщина готова скасувати вето на допомогу Україні, якщо ЄС розморозить її кошти

17:18

"Позиції переходять із рук у руки": Калашніков розповів про непросту ситуацію на фронті

17:16

Все відбувається за частки секунди: Світан пояснив, як Patriot збиває ракети над Києвом

17:10

Favbet долучився до Операції "Єдність-2. Новорічний салют" і вніс 10 млн грн на закупівлю FPV-дронів реклама

16:44

Шикарна закуска на Новий рік: рецепт просто бомбаВідео

16:35

Орбан не зміг дотиснути: Єврокомісія відмовила у виплаті 10 млрд євро

16:17

"Час відкрити двері": прем'єр Іспанії рішуче висловився про вступ України до ЄС

16:12

Якщо в гаманці мало грошей: топ бюджетних подарунків мамі на Новий Рік

16:07

Зеленський віч-на-віч розніс "друга Путіна" Орбана і поставив йому умову

16:03

Мішки під очима зникнуть за хвилини: косметолог поділилась секретом

15:55

"Сотні тисяч окупантів на сході": Зеленський прокоментував повільний контрнаступ ЗСУ

Реклама
15:39

До кого не можна ходити в гості 15 грудня: прикмети і заборони дня

15:37

Єфросиніна прокоментувала скандал з чоловіком Трінчер

15:36

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2023: дата проведення та додатковий учасник

14:59

Без допомоги Заходу українцям доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ - ЗеленськийВідео

14:58

Війська РФ прагнуть взяти важливе місто на Донбасі: у ЗСУ розкрили деталі

14:54

Ситуація критична: РФ захопила "промку" в Авдіївці та має успіхи у Мар'їнці - DeepState

14:49

Що не можна одягати до церкви: рекомендації, які не можна порушувати

14:38

Катерину Тишкевич перевели з реанімації в палату

14:27

Потап емоційно висловився про Україну та українців

14:27

Окупанти проводять дорогі наступальні операції: в ISW пояснили план Кремля

14:17

Майже 30 одиниць техніки: генерал назвав напрямок, де РФ масово втрачає танки

14:00

Чи можна годувати собак і котів одним кормом: які небезпеки загрожують тваринамВідео

13:40

"Занадто красивий": Інна Мірошниченко розповіла, як сумнівалася у відносинах з Тимуром

13:32

Алла Пугачова з сім'єю полишає Кіпр - росЗМІ

13:22

Частина конгресменів хоче пожертвувати канікулами заради України - Washington Post

13:14

Хакери ГРУ Росії "знищили" сервери Київстару: що з даними абонентів

13:04

Потрібно знайти пінгвіна на складній картинці: оптична ілюзія на перевірку IQ

12:56

Сергій Лазарєв принизив зрадницю Тодоренко

12:44

Зеленський розкрив деталі переговорів із Джо Байденом: є гарні новини

12:43

"Почнемо життя з чистого листа": жінка Налчаджиоглу висловилася про свою "втечу"

Реклама
12:38

Україна "назавжди втратила" Донбас і Крим: Маск підгавкує американцям

12:34

Співачка Трінчер і блогер Волошин не змогли подати документи на розлучення

12:18

Чому варто заливати цибулю окропом перед додаванням в салат

12:08

Хто "поклав" Київстар по всій Україні: експерт назвав головного бенефіціара атаки

12:03

Гороскоп на завтра 14 грудня 2023: Близнюкам - втрата грошей, Терезам - новий роман

12:01

"Просто хочеться, вибачте, плюнути в обличчя": Астаф'єва пояснила, чому її заблокували Потап і Лобода

11:42

Росія готує нову мобілізацію: у Британії розкрили плани Путіна і назвали цифри

11:36

Це тільки початок: експерт попередив про нові цілі для хакерських атак РФ

11:21

Чи можуть їхати з України чоловіки з бронью від мобілізації: прикордонники пояснили

11:12

Китайський гороскоп на завтра 14 грудня: Драконам - суперечки і скандали, Кабанам - страх

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти