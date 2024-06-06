'Ми будемо діяти виважено': Шольц - про дозвіл бити по РФ

Шольц дозволяє України завдавати таких ударів по РФ, яких окупанти завдають по Харківській області.

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Шольц дозволив Україні бити по РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Німеччина дозволила Україні використовувати зброю для захисту від ударів з території РФ. Це підтвердив канцлер Олаф Шольц, повідомляє Голос Америки.

Він дозволив України завдавати таких ударів по окупантах, подібні на ті, що завдає РФ зі своєї території по Харківській області.

"Щоб захиститися від таких атак, Україна також може використовувати зброю, надану нами та нашими союзниками – завжди відповідно до міжнародних правових зобов’язань ... Ми тісно скоординували нашу відповідь з нашими союзниками. Як завжди", – сказав Шольц. відео дня

Водночас Шольц боїться, що його можуть втягнути у війну.

"Ми будемо діяти виважено. Ми ретельно зважуємо всі ризики. Я підтримую це як канцлер, відданий миру та безпеці Німеччини", - додав Шольц.

Що відомо про ракети Taurus / Інфографіка: Главред

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км. Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

Україна почала використовувати західну зброю по Росії – що слід знати

ЗСУ у перші години після отримання відповідного дозволу від США вдарили по військових об'єктах росіян у Бєлгородській області.

Однак ЗСУ все ще мають обмеження щодо застосування американського озброєння, наприклад, наші військові не можуть запускати далекобійну балістику ATACMS і атакувати цією зброєю дальні військові об'єкти окупантів, які безпосередньо не використовуються агресором під час війни.

На крайні заходи Вашингтон пішов у зв'язку із загостренням ситуації в Харківській області, де росіяни ведуть масштабний наступ, намагаючись розпорошити сили та засоби ЗСУ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився з приводу дозволу Україні бити німецькою зброєю по військових цілях на території країни-агресора РФ. Він вважає, що це не призведе до ескалації. Він також звернув увагу на те, що рішення надати Києву право використовувати німецьку зброю було ретельно продумано у співпраці з "друзями і союзниками" Німеччини.

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