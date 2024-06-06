УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Ми будемо діяти виважено": Шольц - про дозвіл бити по РФ

Ангеліна Підвисоцька
6 червня 2024, 21:05
39
Шольц дозволяє України завдавати таких ударів по РФ, яких окупанти завдають по Харківській області.
'Ми будемо діяти виважено': Шольц - про дозвіл бити по РФ
Шольц дозволив Україні бити по РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Німеччина дозволила Україні використовувати зброю для захисту від ударів з території РФ. Це підтвердив канцлер Олаф Шольц, повідомляє Голос Америки.

Він дозволив України завдавати таких ударів по окупантах, подібні на ті, що завдає РФ зі своєї території по Харківській області.

"Щоб захиститися від таких атак, Україна також може використовувати зброю, надану нами та нашими союзниками – завжди відповідно до міжнародних правових зобов’язань ... Ми тісно скоординували нашу відповідь з нашими союзниками. Як завжди", – сказав Шольц.

відео дня

Водночас Шольц боїться, що його можуть втягнути у війну.

"Ми будемо діяти виважено. Ми ретельно зважуємо всі ризики. Я підтримую це як канцлер, відданий миру та безпеці Німеччини", - додав Шольц.

'Ми будемо діяти виважено': Шольц - про дозвіл бити по РФ
Що відомо про ракети Taurus / Інфографіка: Главред

Ракети Taurus - що про них відомо

Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника).

Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км.

Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг.

Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування).

З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

Україна почала використовувати західну зброю по Росії – що слід знати

ЗСУ у перші години після отримання відповідного дозволу від США вдарили по військових об'єктах росіян у Бєлгородській області.

Однак ЗСУ все ще мають обмеження щодо застосування американського озброєння, наприклад, наші військові не можуть запускати далекобійну балістику ATACMS і атакувати цією зброєю дальні військові об'єкти окупантів, які безпосередньо не використовуються агресором під час війни.

На крайні заходи Вашингтон пішов у зв'язку із загостренням ситуації в Харківській області, де росіяни ведуть масштабний наступ, намагаючись розпорошити сили та засоби ЗСУ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився з приводу дозволу Україні бити німецькою зброєю по військових цілях на території країни-агресора РФ. Він вважає, що це не призведе до ескалації. Він також звернув увагу на те, що рішення надати Києву право використовувати німецьку зброю було ретельно продумано у співпраці з "друзями і союзниками" Німеччини.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Німеччини вторгнення Росії Олаф Шольц Німеччина Ракети Taurus
Реклама

Головне за день

Макрон підтвердив дозвіл на удари по Росії й не уточнив їхню дальність

Макрон підтвердив дозвіл на удари по Росії й не уточнив їхню дальність

22:44 Україна
Франція передасть Україні унікальні бойові літаки та навчатиме пілотів - Макрон

Франція передасть Україні унікальні бойові літаки та навчатиме пілотів - Макрон

21:42 Україна
Росія вивела у Чорне море велику кількість "Калібрів": таке ж було на Новий рік

Росія вивела у Чорне море велику кількість "Калібрів": таке ж було на Новий рік

21:37 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Ну прям Кіркоров : син Анастасії Стоцької став копією путініста - рідкісний кадр 23316

"Ну прям Кіркоров": син Анастасії Стоцької став копією путініста - рідкісний кадр

Світло буде весь день: названо область, де 6 червня не вимикатимуть електроенергію 4630

Світло буде весь день: названо область, де 6 червня не вимикатимуть електроенергію

Розлучення Алсу й Абрамова: стало відомо, що зробив чоловік співачки 3192

Розлучення Алсу й Абрамова: стало відомо, що зробив чоловік співачки

Росіяни на низькому старті: що чекає на окупантів 2747

Росіяни на низькому старті: що чекає на окупантів

Останні новини

22:54

Король Чарльз видворив принца і принцесу з дому - що сталося

22:44

Макрон підтвердив дозвіл на удари по Росії й не уточнив їхню дальність

22:33

Ситуація біля Часового Яру загострилась: РФ перейшла в наступ з танками - офіцер

22:25

"Я не для тебе": колишня пасія Мурата Налчаджиоглу зробила зізнання

22:23

Навіщо витирати посуд після миття: важливий факт, який збереже вам здоров’яВідео

Росія підійшла до межі, за місяць армія Путіна буде змушена сісти в глуху оборону – ЖдановРосія підійшла до межі, за місяць армія Путіна буде змушена сісти в глуху оборону – Жданов
21:42

Франція передасть Україні унікальні бойові літаки та навчатиме пілотів - Макрон

21:37

Росія вивела у Чорне море велику кількість "Калібрів": таке ж було на Новий рік

21:34

Наталя Могилевська знову стала мамою - перші деталі події

21:24

Унікальний секрет довголіття: що потрібно їсти та пити, щоб дожити до 100 роківВідео

Реклама
21:17

Це мало хто знає: чим корисний чай з липи – головний секрет напоюВідео

21:16

Світло раптово вимкнули у 12 областях та Києві: почалися аварійні відключення

21:05

"Ми будемо діяти виважено": Шольц - про дозвіл бити по РФ

20:19

Річниця висадки в Нормандії: один з ветеранів намагався поцілувати руку ЗеленськомуВідео

20:10

Україна знову залишиться без світла: графіки відключення на 7 червня

20:07

"Це хто?": мовчунку Ані Лорак перекосило від філерів

19:38

Налетить потужний шторм: Україну накриють грозові дощі, град та шквали

19:34

Ви не зможете зупинитись: неймовірний рецепт домашнього полуничного морозиваВідео

19:10

Про Китай і його мирні планиПогляд

19:08

РФ захищала завод сітками, але щось пішло не так: знімки пожежі на НПЗ під Ростовом

18:53

"Головне завдання": Сирський анонсував надважливу стратегію розвитку до 2035 року

Реклама
18:36

Грибний сезон вже "на носі": коли з'являються перші маслюкиВідео

18:36

Росія намагається розвити новий наступ на трьох напрямках: у ЗСУ попередили

18:36

Дама на стилі: Мережа розтанула від модного луку 2-місячної доньки Лілії Ребрик

18:32

Мобілізація повнолітніх: Стефанчук відповів, чи підуть 18-річні українці воювати

18:29

Втягують світ у війну: Орбан оскандалився заявою про Україну і пригрозив ЄС

18:28

СБУ зачищає агентурні мережі росіян: затриманих і засуджених вже сотні - експерт

18:07

Величезне угруповання: скільки окупантів зосереджено на кордоні з Україною

17:50

Чому не можна дарувати подарунки наперед: можуть підстерігати біди і нещастяВідео

17:41

Додаткові 500 МВт від сонця та потужні батареї: експерти розповіли, як Україні пережити зиму

17:34

Не мирні переговори: Шольц назвав основні цілі Саміту миру у Швейцарії

17:03

Усі хвороби зникнуть: яку прикрасу потрібно вдягнути 7 червня - прикмети

16:40

Путін назвав кількість українських полонених в Росії: в ГУР відреагували

16:40

Столтенберг відповів на чутки про підготовку НАТО до війни з Росією

16:39

Як визначити вік кота - топ найпростіших способів

16:33

Чому не можна поливати город у спеку: як не знищити все зелене

16:22

Потап повернувся в Україну в провокаційному вбранні

16:20

Дорослу дочку Тома Круза папараці підловили на пробіжці в шикарній формі

16:19

Буде тішити око цілий рік: чим полити орхідею, щоб вона зацвілаВідео

15:48

Удари американською зброєю по Москві та Кремлю: Байден дав категоричну відповідь

15:41

Єфросиніна розповіла, як донька відреагувала на новину про розлучення

Реклама
15:26

Зеленський прибув до Франції: які "сюрпризи" підготував МакронВідео

15:18

Серйозні проблеми для РФ: в розвідці назвали наслідки удару по поромах в Криму

15:11

Працюватиме годинами: світильник без електрики – цікавий лайфхакВідео

15:09

Беремо невелике куряче філе, кабачок і готуємо цілу гору котлет - простіше не придумаєшВідео

15:02

Кому війна, кому Біркін: у кого з українських зірок є "безцінна" сумка Hermes

14:57

З Росії на Саміт миру: в Угорщині оголосили нового учасника заходу

14:32

На Київщині влада і правоохоронці покращать координацію спільної роботи

14:27

64-річний Тігіпко увосьме став батьком: перші кадри, ім'я та стать немовлятиВідео

14:18

Захід загнав Путіна в кут, глава Кремля вже не має чим відповісти – Жданов

14:17

Із новою потужністю в наступ: армія РФ підтягує резерви під Вовчанськом

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти