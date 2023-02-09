"Можемо вгатити власною зброєю": Україна має можливість знищувати цілі на території РФ – Данілов

Наша держава не використовує західну зброю для ударів по території Росії, але нам і без того є чим бити по цілях окупантів, наголосив секретар РНБО.

Україна має можливість знищувати цілі на території РФ власною зброєю, заявив Данілов/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНІАН

Україна має повне право знищувати об'єкти на території країни-агресорки Росії, які загрожують нашій національній безпеці. І ми маємо можливість робити це без застосування зброї, яку нам надав Захід.

Ми маємо зброю власного виробництва, з якої можемо здійснювати такі удари. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю азербайджанському виданню Report.

Він наголосив, що якщо РФ обстрілює наші населені пункти зі своєї території, то чому Україна не може відповісти на це і знищити ті системи, з яких ведуться ці обстріли.

"Я наведу простий приклад. Місто Харків періодично обстрілюється з території Російської Федерації ракетами С-300. Чи маємо ми право знищити ці системи, які розташовані на території Росії? Так, маємо. Ми зробимо це не за допомогою зброї, наданої Заходом, а власною зброєю, яка є у нашому арсеналі", – сказав секретар РНБО.

Він додав, що українські військові не застосовують західну зброю для ударів по території Росії. У той же час, за словами Данілова, Україна має власні ракети, комплекси і дрони, які можна використовувати для таких ударів.

Військова допомога Україні від Заходу

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше зазначав, що Захід протягом декількох тижнів ухвалить рішення щодо надання Україні бойової авіації. Київ зможе розраховувати і на отримання ракет дальністю пуску 200-300 кілометрів після того, як США схвалили передачу GLSDB з бойовим радіусом 150 км.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна, схоже, зможе вирішити питання з постачаннями винищувачів і далекобійної зброї. Він зазначив, що деталі та ключові питання повинні бути оприлюднені пізніше.

Нагадаємо, Україна може отримати найсучасніший німецький танк Panther. Київ вже веде перемовини з концерном Rheinmetall щодо постачання. Німці готові поставити такі танки вже за 15-18 місяців, потрібно буде тільки отримати дозвіл від уряду Німеччина, як було в ситуації з танками Leopard 2. Про це розповів гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.

Вас також може зацікавити: