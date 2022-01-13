Москву приперли до стінки: експерт пояснив, що стане політичною смертю Путіна

Володимир Путін / Reuters

У разі нападу Росії на Україну, США дадуть Києву техніку, озброєння і боєприпаси.

"Вони не дозволять нам програти", - пише в матеріалі на Главреді військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Він підкреслив, що на сьогодні фактично всю військову загрозу з боку Росії нівелює Україна: "Вона важлива для НАТО, адже, чим сильніше вона буде, тим більше у неї буде шансів протистояти Росії, а, значить, тим спокійніше буде спати НАТО за її спиною".

Експерт вважає, що якщо Україні нададуть статус "країни НАТО+", Росії буде просто нічим реагувати, окрім як починати війну.

"Фактично цей законопроект Конгресу США змушує Росію або йти на компроміс, або йти війною на Україну. А воювати їй нічим, і військова поразка для неї буде ще страшнішою, ніж політична. У будь - якому випадку, це означатиме політичну смерть Путіна", - додав Жданов.

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Ситуація на кордоні України з Росією

Росія почала перекидати до українського кордону військові вертольоти. Стягування військ сповільнилося, проте біля кордону України досі залишаються близько 100 тисяч російських військових.

Такі дії РФ можуть свідчити, що вона продовжує готуватися до масштабного вторгнення, пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб США

Також у виданні повідомляють, що президент Росії Володимир Путін відклав можливе вторгнення в Україну ближче до весни.

"Вашингтон розраховував на стягування до 175 000 російських військових до українських кордонів. Однак скупчення військ сповільнилося, хоча Росія і перекидає ударну авіацію, Бойові і транспортні вертольоти, а також штурмові винищувачі", - йдеться в повідомленні.

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