"Москва згорить повністю": експерт розповів, що чекає РФ у разі удару по центрах прийняття рішень

Олег Соскін / Главред

Директор Інституту трансформації суспільства, політолог і економіст Олег Соскін розповів, наскільки ймовірний удар окупантів по центрах прийняття рішень в Києві.

"Це буде демонстративний крок і спроба дезорганізувати українців. Адже Путін вважає, що він в силах залякати, налякати український народ, оскільки мислить в рамках Чечні і Грозного, Сирії та Алеппо. Однак українців залякати вже неможливо", - розповів під час чату на Главреді експерт.

За його словами, більше не мають значення персонажі у владі.

"Кажуть, готувалися замахи на Рєзнікова і Буданова, але це тепер не настільки важливо. Зеленський зняттям з посади генпрокурора Венедиктової і голови СБУ свого друга Баканова продемонстрував, що як така персона у владі вже не має ніякого значення. Тому завдасть Росія удар по центрах прийняття рішень чи ні - це вже не має значення. Навіть якщо не стане Зеленського - буде голова Верховної Ради, не буде його - буде Шмигаль, не буде Шмигаля – буде Залужний... вже не має значення, хто на якій посаді. У Кремлі не зрозуміли, що "машина" вже живе своїм життям, і вона вже настільки життєздатна і боєздатна, що сама моментально замінює голову: одну відрізають – з'являється дві, дві відріжуть – чотири з'явиться, ще краще тих, що зрізали... Саму машину, цей організм вже не можна знищити", - говорить Соскін.

За його словами, українців вже не зломити і Путін це повинен зрозуміти.

"Путін думав, що він зруйнує цю машину, але він, навпаки, зробив її потужнішою. Більш того, кожен удар Путіна все більше і більше переконує цю машину, що потрібно йти до нього в лігво. Кожен удар призводить до того, що система стає сильнішою і агресивнішою. Путін не розуміє, що у нього залишився останній шанс зробити "жест доброї волі" і швидко звільнити українські території, оскільки тоді він хоч щось збереже.

Якщо ж Путін завдасть тактичного ядерного удару по Україні, ніхто з російської влади не врятується - вони всі будуть знищені, а Москва згорить повністю. Буде все, як співає Шнуров: "Вчора приснився сон прекрасний – Москва згоріла повністю. Пожежа на площі на Красній, і тліє колишній виборчком. Ніхто не вижив - всі згоріли, всі Pussy, Путін і Собчак, і біля стіни кремлівської ялини горіли "обалденно" (неценз. - Ред.) так", - додав політолог.

Експерт зазначає, що кожен удар по Україні призводить до ще більшої української люті.

"Вже практично чаша наповнена і ось-ось переллється. А переллється вже на російську територію. Росію чекає така розплата, що страшно подумати. Чаша відплати вже майже наповнилася. Коли вона перевернеться, буде такий страх божий, якого ще ніхто не бачив. Українці платять високу ціну для того, щоб бути вільними, а росіяни – за те, щоб залишатися рабами", - сказав політолог і назвав кілька ключових змін для РФ.

Для росіян і світу урок-наступний:

нікому ніколи не можна голосувати за збиткових людей з "комплексом Бонапарта";

не можна більше трьох років тримати керівника при владі;

не можна вибудовувати державу у вигляді піраміди та ієрархії - потрібно робити горизонтально - мережеву державу;

не можна обирати особу, якій віддається багато повноважень, і вона бере до себе на службу тих, кого хоче;

диктаторів потрібно відразу знищувати, а їх зараз розвелося, як щурів (знаю, як мінімум, 25 таких), адже будь-який диктатор з часом вибудовує піраміду і концтабір. І так відбувається завжди.

Читайте також: