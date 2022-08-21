Як пережити зиму: експерт розповів, яким буде опалювальний сезон

Цієї зими краще не залишатися у багатоповерхових будинках, наголошує експерт.
На цей опалювальний сезон краще запасатися дровами і буржуйками, адже зима для України буде непростою.
Найбільше постраждають люди, які живуть у багатоповерхівках. Про це розповів директор Інституту трансформації суспільства, політолог та економіст Олег Соскін в інтерв’ю Главреду.
"Не можна на цей період залишатися жити у "фабриках лайна", якими є хмарочоси. Найбільше постраждають ті люди, які живуть в таких будинках", – зазначає експерт.
За його словами, краще на опалювальний сезон перебиратися у невеликі будинки, і мати додаткове джерело тепла, наприклад, буржуйку.
"Потрібно шукати невеликі будинки, на дві-три сім'ї, максимум до трьох поверхів. У цих будинках потрібно ставити буржуйки або опалення на дровах", – наголошує Соскін.
Раніше повідомлялося, що у Львові взимку можуть з'явитися серйозні проблеми з опаленням та електропостачанням. Людей вже попередили про необхідність запасатись буржуйками, сухим спиртом та дровами. Про це заявив мер міста Андрій Садовий.
Раніше Главред розповідав, як зробити піч буржуйку своїми руками з цегли, бочки або балону. Повідомлялося, що опалювальний сезон 2022-2023 буде дуже важким.
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