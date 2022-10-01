Потужний удар ЗСУ: на Луганщині десятки окупантів "перемололи" разом з технікою

ЗСУ вдарили по окупантам на Луганщині / Генштаб ЗСУ

Російські війська втратили близько 60 осіб особового складу та військову техніку в районі Золотого в Луганської області.

Збройні сили України завдали вогневого ураження ворожого об'єкту, повідомляє Генеральний штаб України в Facebook.

"В результаті вогневого ураження ворожого об'єкта в районі Золотого Луганської області противник втратив близько шістдесяти осіб загиблими і пораненими, а також чотири одиниці військової техніки", - сказано в повідомленні.

Так, за добу сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Козача Лопань, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве і Першотравневе.

Для підтримки дій наземних угруповань Повітряні сили України протягом доби завдали 21 удар. Підтверджено ураження опорного пункту противника, 17 районів зосередження озброєння і військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплекси противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БПЛА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області в результаті контрнаступальних дій бійці Збройних сил України звільнили населений пункт Озерне недалеко від Слов'янська.

Успішними контрнаступальними діями відзначилися бійці стрілецького батальйону Національної гвардії спільно з 63 батальйоном 103-ї бригади територіальної оборони.

"Ми показали Росгвардії, куди їм потрібно йти і за яким кораблем. Визволяємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні!",- заявили українські військові в опублікованому зверненні.

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