Потужна пожежа в Дніпрі: згорів центральний офіс мережі АТБ

У дев'ятиповерховій офісній будівлі мережі АТБ на першому поверсі ресторану Пальміра виникла пожежа.
В суботу, 22 січня, в Дніпрі в дев'ятиповерховій офісній будівлі мережі АТБ, на першому поверсі ресторану Пальміра, виникла потужна пожежа.
Вогонь поширився з 1 по 7 поверх, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"22 січня о 14:15 у Дніпрі в дев'ятиповерховій офісній будівлі мережі АТБ, на першому поверсі ресторану Пальміра, виникла пожежа з розповсюдженням з 1 по 7 поверху. Станом на 15: 00 було встановлено, що горить утеплювач (мінвата) зовнішньої стіни дев'ятиповерхової офісної будівлі мережі АТБ з поширенням пожежі в офісне приміщення на 4 поверсі", - йдеться в повідомленні.
Попередньо жертв і постраждалих немає.
До боротьби з вогнем залучено 55 осіб та 11 одиниць техніки.
Рятувальники додали, що пожежу вже локалізовано.
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Нагадаємо, у Києві сталася смертельна пожежа у багатоповерхівці на вулиці Братиславській у Деснянському районі.
Під час гасіння пожежі на вулиці біля будинку виявили тіло чоловіка без ознак життя. За попередньою інформацією, чоловік випав з палаючої квартири.
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