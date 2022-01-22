Потужна пожежа в Дніпрі: згорів центральний офіс мережі АТБ

Пожежа в Дніпрі / Facebook / MNS.GOV. UA

В суботу, 22 січня, в Дніпрі в дев'ятиповерховій офісній будівлі мережі АТБ, на першому поверсі ресторану Пальміра, виникла потужна пожежа.

Вогонь поширився з 1 по 7 поверх, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"22 січня о 14:15 у Дніпрі в дев'ятиповерховій офісній будівлі мережі АТБ, на першому поверсі ресторану Пальміра, виникла пожежа з розповсюдженням з 1 по 7 поверху. Станом на 15: 00 було встановлено, що горить утеплювач (мінвата) зовнішньої стіни дев'ятиповерхової офісної будівлі мережі АТБ з поширенням пожежі в офісне приміщення на 4 поверсі", - йдеться в повідомленні.

Попередньо жертв і постраждалих немає.

/ Facebook/MNS.GOV.UA

До боротьби з вогнем залучено 55 осіб та 11 одиниць техніки.

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/ Facebook/MNS.GOV.UA

Рятувальники додали, що пожежу вже локалізовано.

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Нагадаємо, у Києві сталася смертельна пожежа у багатоповерхівці на вулиці Братиславській у Деснянському районі.

Під час гасіння пожежі на вулиці біля будинку виявили тіло чоловіка без ознак життя. За попередньою інформацією, чоловік випав з палаючої квартири.

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