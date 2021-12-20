Росія готує кібератаки на енергосистему України - ЗМІ

Хакери / Фото : laowai.ru

Росія готує масштабні кібератаки проти енергетичної системи та урядових веб-ресурсів України.

Як пише New York Times, США і Великобританія допомагають українській владі протистояти потенційній кіберзагрозі з боку Москви.

За даними видання, США і Великобританія непомітно відправили в Україну експертів з кібервійни, щоб підготувати українських фахівців до хакерських атак Росії. Згідно з оцінками американської розвідки, Москва готує масштабні кібернапади на українську енергосистему та урядові веб-ресурси.

"Мета Росії полягає в тому, щоб виставити президента України Володимира Зеленського невмілим і беззахисним - і, можливо, надати привід для вторгнення", - йдеться в публікації.

Атака російських хакерів

Видання нагадує, що в 2015 році російські хакери вже атакували енергосистему України. Тоді вони дистанційно захопили центр управління електроенергетичної компанії і відключали одну електростанцію за одною. При цьому оператори нічого не могли зробити і безпорадно дивилися на монітори.

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Аналогічну атаку російські хакери провели через рік. Тоді метою став Київ і область. У попередніх кібератаках на Україну керівництво Росії заявляло, що напад скоїли злочинні угруповання.

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Раніше повідомлялося про те, що в Україні раптово перестали працювати сайти ряду державних органів - спочатку проблеми виникли у веб-сторінки Офісу президента, а пізніше перестали працювати сайти СБУ, НАБУ та інших структур.

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