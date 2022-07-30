Спецзагін "інсульт і ревматизм": у Мережі висміяли батальйон найманців РФ "Тигр"

Батальйон найманців РФ "Тигр" / Скріншот

Катастрофічні втрати російських окупантів в Україні змушують кремлівську верхівку проводити в РФ приховану мобілізацію.

Нових найманців заманюють на війну обіцянками щедрих виплат. Як правило, на такі вмовляння клюють жителі забитої російської провінції, де процвітають злидні і повальний алкоголізм. У Примор'ї влада бадьоро відрапортувала про формування батальйону "Тигр".

Відзначається, що після проходження програми підготовки нові найманці Путіна відправляться в Україну вбивати мирних громадян і займатися мародерством.

При цьому в Мережі звернули увагу на те, що більшість новобранців "Тигра" - чоловіки передпенсійного віку, з характерною зовнішністю обтяжених хронічними захворюваннями і зловживанням алкоголю:

"Спецзагін інсульт і ревматизм";

"Люди брешуть, просто їдуть за грошима";

"Добрива для української землі, та корм собакам";

"Гарматний м'ясо";

"Охоронці Пятерочки. Всі як один";

"Zомби!";

"Перестарки - мяско приспіло, відмінно. Семачки з собою захопіть сирі".

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Раніше повідомлялося, що у зв'язку з істотним виснаження окупаційних військ РФ в боях в Україні, в РФ формуються так звані добровольчі батальйони для участі в продовженні агресії.

Нові батальйони окупантів формуються по всій РФ. За оцінками аналітиків, понад 30 тисяч добровольців можуть бути мобілізовані, щоб поповнити ряди армії загарбників.

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