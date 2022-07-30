Потужний удар ЗСУ в Енергодарі: стало відомо число поранених окупантів

Наслідки удару по окупантам в Енергодарі / t.me/orlovdmytroEn

В окупованому Енергодарі Запорізькій області до медиків звернулися за допомогою 6 окупантів після нічного вибуху ворожої військової техніки.

Про це в Telegram-каналі повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

"Після нічних подій в Енергодарі шестеро військових окупаційної армії РФ звернулися до лікарні за первинною допомогою. А вже пізніше вирушили лікуватися до "своїх" медиків", - зазначив Орлов.

За його словами, постраждалих серед цивільного населення немає.

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Раніше повідомлялося, що в окупованому Енергодарі Запорізької області в ніч на 30 липня сталося кілька вибухів перед готелем "ВП ЗАЕС". Після цього там спалахнула пожежа. Гасити пожежу окупантам довелося із залученням спеціальної рятувальної техніки.

Вибухами було знищено три одиниці російської військової техніки, яка перегороджувала під'їзд до готелю.

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