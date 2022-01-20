Сім'я тиждень тримає тіло померлого немовляти в будинку: батько відмовляється його ховати

Сім'я тиждень тримає тіло померлого немовляти в будинку / pixabay, УНІАН

У селі Українка, що на Вінничині, батьки відмовляються ховати немовля, померлого ще шість днів тому.

За висновками експертизи, двомісячна дівчинка захлинулася грудним молоком, але батько досі не хоче ховати малюка, писати ТСН.

Чоловік хоче перевірити висновок судмедексперта про причину смерті і перевести висновок на латинську мову. До того ж відмовляється ховати дитину в звичайній могилі. Чому так вирішив і чи сумнівається у висновках експертів, пояснити не може.

У родині ще є шестирічна дочка і весь цей час вона живе в одному будинку з мертвою сестричкою.

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"Я буду ховати в пам'ятнику бабусі, і мені там труну не потрібен. Вона там буде в тому, в чому одягнена. Чому? Тому що я, як батько, розумію, в чому померла, в тому і буде спати", — запевняє батько Олександр Іщук.

Раніше ми повідомляли, що в Запоріжжі в понеділок, 17 січня, сталася страшна трагедія. У квартирі на вулиці патріотичній померла 4-місячна дитина. Крихітку 29-річна мати залишила на знайомого чоловіка.