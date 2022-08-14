"Мовчання наближається до рівня співучасті": Зеленський різко звернувся до росіян

Зеленський / Офіс президента, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян, які виступають проти війни, і закликав голосно заявити про це.

"Коли зло набуває таких масштабів, мовчання людей наближається до рівня співучасті, а відмова від реальної боротьби зі злом стає допомогою саме йому. Тому якщо у вас громадянство Росії і ви мовчите, значить ви не боретеся, а значить цим ви підтримуєте", - зазначив президент у своєму зверненні.

На його думку, не має значення, де перебувають громадяни Росії, для того, щоб засудити агресію.

"І де б ви не знаходилися - як на території Росії, так і за кордоном, - ваш голос повинен звучати на підтримку України, а значить - проти війни", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю The Washington Post президент Володимир Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд всім російським мандрівникам. Президент висловив думку, що санкції, які вже накладені на Росію, є "слабкими" порівняно із закриттям кордонів для російських громадян на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.

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