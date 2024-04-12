Чи можуть в Україні бути блекаути: міністр енергетики зробив тривожну заяву

Окупанти навесні поновили обстріли енергетичної інфраструктури України, тому навесні і влітку цього року українцям варто бути готовими до будь-яких сценаріїв.

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Міністр енергетики Герман Галущенко сказав, чи можуть в Україні бути блекаути/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Країна-агресорка Росія поновила свої масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. Тому українці повинні бути готові до будь-яких сценаріїв весною і влітку цього року.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю телеканалу "Рада". Він наголосив, що ситуація в енергетиці загалом і ризик блекаутів зокрема залежатимуть від обстрілів з боку російських окупантів.

"Відповідь на це запитання лежить в подальших атаках і навіть не сам факт атак, тому що вони відбуваються кожен день та ніч. Але з точки зору впливу цих атак на систему", – наголосив Галущенко. відео дня

Він зазначив, що минулого року на початку опалювального сезону його також часто запитували, чи можливі блекаути. Міністр енергетики сказав, що українцям варто готуватися до всього, але додав, що буде зроблене все належне, щоб не допустити негативного сценарію для України у сфері енергетики.

"Мене тоді запитували, чи купувати генератори, чи треба павербанки. Я завжди наголошував, що коли міністр каже: "Всі купуємо генератори", то це трошки лякає. Але насправді я хочу повторитися: "Так, купуйте, готуйтеся, але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися". Як показує зима, ми зробили все, вони не знадобилися", – наголосив очільник Міненерго.

Хто такий Герман Галущенко? Герман Валерійович Галущенко - міністр енергетики України з 29 квітня 2021 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 13 травня 2021 року, повідомляє "Вікіпедія".

Удари окупантів по енергосистемі України – останні новини

Раніше повідомлялося, що російські ракети повністю зруйнували Трипільську ТЕС під Києвом у ніч на 11 квітня. Унаслідок російських ударів сталася масштабна пожежа в турбінному цеху.

Після цього у Defense Express повідомили, що Росія знищила Трипільску ТЕС найновішими ракетами Х-69. Хоча ракета Х-69 відстає по характеристиках від гіперзвукового "Кинжалу", її використання виявилося ефективнішим під час удар по Трипільській ТЕС.

У Центренерго розповіли, чи можна відновити Трипільську ТЕС. Відновити станцію можна, але з урахуванням постійних атак на українську енергосистему це марно, допоки в України не буде сучасних засобів протиповітряної оборони, заявив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота.

Речник ПС назвав ключові цілі атак РФ. За словами речника Повітряних сил Збройних сил України Іллі Євлаша, нестача сил і засобів ППО в України дозволяє окупантам вражати об'єкти у західних областях країни. За його словами, росіяни наразі особливу увагу зосереджують на енергетичних та інфраструктурних об'єктах на заході України.

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