Чи міг боєць з Ніжина бути військовим, розстріляним росіянами: несподівана версія

Товариші по службі 163-го батальйону 119-ї бригади впізнали Олександра Мацієвського на опублікованому відео.

Олександр Мацієвський / Фейсбук О. Нечитайлової

Військовослужбовець з Ніжина Чернігівської області Олександр Мацієвський, який був у складі 163-го батальйону 119-ї бригади, міг бути беззбройним полоненим бійцем, якого під запис розстріляли російські окупанти.

Про це розповіла в Facebook Євгенія Нечитайлова, яка є супутницею командира взводу Олександра Галицького, де служив Мацієвський. За її словами, товариші по службі впізнали Мацієвського на опублікованому відео.

"У зв'язку з тим, що хлопці не сидять в соцмережах, вони побачили відео розстрілу пізніше інших, всі без винятку його впізнали, і почали збирати докази ідентифікації особи, які у них є, для подальшого розслідування. Однак з цим є складнощі, тому що одну версію на той момент вже поспішили оголосити", — розповіла вона.

відео дня

При цьому в коментарях під своїм повідомленням вона уточнила, в день його зникнення Мацієвського, який разом з підрозділом виконував завдання (30 грудня 2022 року) в районі Бахмута і Соледара ще не було снігу — що відповідає кадрам відео. У той час як Тимофій Шадура зник 3 лютого 2022 року в районі Бахмута, коли на всіх позиціях там вже випав сніг і місцевість покрилася льодом і сніговим покривом.

У свою чергу журналіст Юрій Бутусов уточнив, що відео розстрілу бранця зафіксувало останні секунди життя саме Мацієвського.

При цьому він назвав ключові фактори на користь цієї версії:

на прижиттєвому фото Мацієвського є характерна прикмета - закритий пластиром забій над правою бровою (отриманий приблизно за два тижні до загибелі), а на відео військовий теж має слід від удару над правою бровою;

прикметою є і зелений шеврон ЗСУ, подарований бійцеві його командиром взводу ("він має особливості, оскільки робився на замовлення", стверджує Бутусов, якому також було надано фото шеврона);

посмертна судово-медична експертиза, яка була зроблена перед похоронами Мацієвського, засвідчила кульові отвори якраз в тих місцях, де потрапляли і кулі на відео;

на фото з моргу "чітко видно кульові отвори в тих місцях, де потрапляли кулі на відео", додав журналіст.

/ Фейсбук О. Нечитайлової

Що відомо про Олександра Мацієвського

Йому було 42 роки. Жив у Ніжині, раніше не мав досвіду військової служби, проте після початку повномасштабного російського вторгнення пішов добровольцем. У Ніжині у загиблого героя залишилися мама і 19-річний син.

Підрозділ Мацієвського було перекинуто в район Бахмута в листопаді 2022 року, де виконувало завдання близько місяця, розповів Бутусов. Мацієвський зник безвісти 30 грудня 2022 року після 12-годинного бою. Відомо, що вранці в цей день рота вогневої підтримки, в якій Олександр Мацієвський був снайпером.

За його словами, зав'язався зустрічний бій, який тривав по всій позиції протягом 12 годин. У підсумку Ніжинська тероборона втримала лісопосадку і всі позиції, крім однієї: під час бою зв'язок з групою бійців і Олександром Мацієвським був втрачений. Спроби його взводу дістатися до цих позицій зіткнулися з вогнем ворога: очевидно, позицію захопили.

Розстріл полоненого бійця ЗСУ

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вбивці українського військовополоненого будуть знайдені.

"Сьогодні з'явилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм в очі:" Слава Україні!"Хочу, щоб ми всі разом, в єдності, відповіли на його слова:" Герою слава! Героям слава! Україні слава!"І ми знайдемо вбивць", — заявив він у відеозверненні.

"Завжди буде саме так. Україна не забуде подвигу кожного і кожної, чиє життя навіки дало свободу для України", — підкреслив президент.

Як відомо, в мережі з'явився запис розстрілу окупантами РФ полоненого бійця ЗСУ після того, як він сказав фразу "Слава Україні".

Пізніше стало відомо, що полоненим українським військовослужбовцям, якого під запис розстріляли російські окупанти після того, як він сказав фразу "Слава Україні", був боєць 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Тимофій Миколайович Шадура.

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