Багато вбитих і поранених: РФ накрила Слов'янськ потужним вогнем з РСЗВ

РФ вдарила по Слов'янську / Facebook / Vadymlyakh

У неділю, 3 липня, російські окупаційні війська обстріляли Слов'янськ Донецької області. В результаті удару РФ в місті багато вбитих і поранених.

За словами голови військово-цивільної адміністрації Слов'янська Вадима Ляха, після російського обстрілу в місті почалося 15 пожеж.

"Найбільший обстріл Слов'янська За останній час. До 15 пожеж, а також велика кількість убитих і поранених", - сказав Лях у відеозверненні в неділю.

При цьому він сказав, що місто було обстріляне з реактивних систем залпового вогню.

У свою чергу спікер Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Тетяна Ігнатченко в ефірі Суспільного уточнила, що в результаті обстрілу Слов'янська принаймні 6 загиблих і 15 поранених.

"Там також був надпотужний обстріл цього міста. Тому залишатися людям на території області небезпечно", - сказала вона.

Також було три ракетних удари по Краматорську. "В результаті: повністю знищений готель, пошкоджена дорога в житловому масиві", - додала вона.

За словами Ігнатченка, можливості для евакуації є:"Люди можуть записатися в списки, сісти на автобус і доїхати до Покровська, звідти курсує евакуаційний поїзд, який направить їх до Дніпра або далі до Львова".

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