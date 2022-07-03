Багато вбитих і поранених: РФ накрила Слов'янськ потужним вогнем з РСЗВ

Після російського обстрілу в Слов'янську почалося 15 пожеж, розповів Вадим Лях.
У неділю, 3 липня, російські окупаційні війська обстріляли Слов'янськ Донецької області. В результаті удару РФ в місті багато вбитих і поранених.
За словами голови військово-цивільної адміністрації Слов'янська Вадима Ляха, після російського обстрілу в місті почалося 15 пожеж.
"Найбільший обстріл Слов'янська За останній час. До 15 пожеж, а також велика кількість убитих і поранених", - сказав Лях у відеозверненні в неділю.
При цьому він сказав, що місто було обстріляне з реактивних систем залпового вогню.
У свою чергу спікер Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Тетяна Ігнатченко в ефірі Суспільного уточнила, що в результаті обстрілу Слов'янська принаймні 6 загиблих і 15 поранених.
"Там також був надпотужний обстріл цього міста. Тому залишатися людям на території області небезпечно", - сказала вона.
Також було три ракетних удари по Краматорську. "В результаті: повністю знищений готель, пошкоджена дорога в житловому масиві", - додала вона.
За словами Ігнатченка, можливості для евакуації є:"Люди можуть записатися в списки, сісти на автобус і доїхати до Покровська, звідти курсує евакуаційний поїзд, який направить їх до Дніпра або далі до Львова".
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