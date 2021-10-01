"Мені наказали": туристи зняли відео, як чоловік скидає із воза сміття просто в річку біля Синевиру

Сміття викидають прямо в гірську річку / скріншот

В одному з наймальовничіших місць Карпат, на території Національного природного парку "Синевир", очевидці побачили, як невідомий чоловік скидав побутові відходи прямо в річку. Причому сміття цього у нього був цілий віз.

Неприємна подія сталася на тер. Синевирської громади. Один з очевидців спробував зупинити чоловіка, адже він фактично знищував природу. Але почув у відповідь відмову. А разом з тим і пояснення: сміття викидає саме тут, бо йому, мовляв, так наказали.

"Чоловік не з дому вивіз ці тверді побутові відходи, його заставляє це робити місцеве керівництво. Пізніше туди приїжджає грейдер і нагортає глину, щоб в очі не впадало", – написала Маруся Амеліна у фейсбуці у спільноті "Карпати в серці". З часом вона доповнила пост та повідомила, що інцидентом зацікавилася Національна поліція.

Нацпарк "Синевир": що відомо