"Мені наказали": туристи зняли відео, як чоловік скидає із воза сміття просто в річку біля Синевиру

Незабаром на місце приїхали невідомі та засипали смітник глиною, щоб не було видно гору сміття.
В одному з наймальовничіших місць Карпат, на території Національного природного парку "Синевир", очевидці побачили, як невідомий чоловік скидав побутові відходи прямо в річку. Причому сміття цього у нього був цілий віз.
Неприємна подія сталася на тер. Синевирської громади. Один з очевидців спробував зупинити чоловіка, адже він фактично знищував природу. Але почув у відповідь відмову. А разом з тим і пояснення: сміття викидає саме тут, бо йому, мовляв, так наказали.
"Чоловік не з дому вивіз ці тверді побутові відходи, його заставляє це робити місцеве керівництво. Пізніше туди приїжджає грейдер і нагортає глину, щоб в очі не впадало", – написала Маруся Амеліна у фейсбуці у спільноті "Карпати в серці". З часом вона доповнила пост та повідомила, що інцидентом зацікавилася Національна поліція.
Нацпарк "Синевир": що відомо
- Парк займає площу в 43 тисяч гектарів. Свій статус він отримав у 1989 році - до цього він існував як ландшафтний заказник загальнодержавного значення.
- У 2017 році чотири ділянки парку (Дарвайка, Квасовець, Стримба та Ольшани) включили до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
- На території парку зустрічаються 53 рослини і 43 хребетних тварини з Червоної книги України.
- Раніше Главред повідомляв, що в Держекоінспекції б'ють на сполох через стан екології. За словами голови відомства Андрія Мальованого, Україна офіційно почала "жити в борг у природи" – українці використовували більше ресурсів, ніж навколишнє середовище може відновити за рік.