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Україна не виконуватиме ультиматуми Росії – Зеленський

21 березня 2022, 18:38

Ні влада, ні народ не погодяться на ультиматуми, які висуває РФ. Ми не віддамо жодного міста і ніяких своїх територій.

Україна не виконуватиме ультиматуми Росії – Зеленський/ Reuters

Україна ніколи не погодиться на ультиматуми Росії, на це не піде ні влада, ні народ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, РФ висуває ультиматуми, мовляв, виконайте ось це – і війна завершиться.

"Україна не може виконати ультиматум РФ. Треба нас усіх знищити, тоді їхній ультиматум буде виконано. Наприклад, віддати Харків, Маріуполь чи Київ. Ні харків'яни, ні маріупольці, ні кияни, ні я, президент, ми не можемо цього зробити" – наголосив президент України.

Він зазначив, що українці у різних містах уже показали Росії свою позицію, виходячи на мітинги з українськими прапорами і протестуючи проти російської окупації.

Раніше президент Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення і нагадав, що Україна бореться за прагнення бути з Європою на полі бою. Також він звернувся до громадян Німеччини, зазначивши, що вони можуть допомогти в цьому тиском на політиків.

Також раніше Зеленський заявив, що Єрусалим може стати майданчиком для прямих переговорів між Україною і Росією.

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