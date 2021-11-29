МОЗ ввів самоізоляцію для громадян при в'їзді в Україну з країн зі спалахами Омікрону

МОЗ ввів самоізоляцію для громадян при в'їзді в Україну з країн зі спалахами Омікрона / Reuters

Українське Міністерство охорони здоров'я вже розробляє заходи для запобігання зараженню громадян штамом коронавірусу COVID-19 "Омікрон". В першу чергу зобов'яжуть самоізолюватися всіх людей, які повертаються з країн, де зафіксовані спалахи захворювання цим штамом. Про це повідомляється на "Урядовому порталі".

На нараді в Кабінеті міністрів у понеділок вранці, 29 листопада, було прийнято рішення не пускати на територію України без проходження самоізоляції осіб, які перебувають на території країн Південної Африки. Де і був вперше зафіксований спалах нового штаму коронавірусу COVID-19.

Для мандрівників, які провели у відповідних країнах більше тижня за останні 14 днів, потрібно пройти двотижневу самоізоляцію.

Йдеться про такі країни:

Південно-Африканській Республіці,

Республіці Ботсвана,

Зімбабве,

Намібії,

Королівстві Лесото,

Королівстві Эсватини,

Республіці Мозамбік.

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Крім того, Міністерство закордонних справ вже рекомендувало громадянам України тимчасово не відвідувати Південно-Африканську Республіку, Ботсвану, Есватін, Лесото, Мозамбік, Намібію і Зімбабве.

Нагадаємо, раніше, в суботу, 27 листопада, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) провела екстрену нараду, в рамках якого оцінила новий варіант коронавірусу. Експерти назвали це "тривожним" через те, що цей штам, ймовірно, легше передається, ніж Дельта. ВООЗ позначила варіант B. 1.1.529 під назвою "Омікрон".

Тим часом представники фармацевтичної корпорації Pfizer заявили, що готові зробити вакцину від нового коронавірусу за 100 днів.