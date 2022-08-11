"Мінська-3 не буде": Резніков назвав умову для переговорів з РФ

Олексій Резніков назвав умови переговорів України та Росії / Фото facebook.com/reznikovoleksii

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, за яких умов можуть відбутися переговори між Росією та Україною.

За його словами, це відбудеться лише в тому випадку, якщо за столом сидітимуть партнери України - в цьому разі є шанс для переговорів з країною-агресоркою. Про це Резніков сказав в інтерв'ю Українській правді.

Глава Міноборони зазначив, що в разі проведення "референдумів" на тимчасово захоплених територіях про жодні переговори з РФ мова не може йти. Зараз, підкреслив Резніков, оскільки переговорів немає, давати оцінку переговорній позиції немає сенсу.

"Хочу вам сказати, що шанс для переговорів з росіянами можливий лише за умови, якщо за столом сидять наші партнери. Тому що вести розмову з росіянами і отримати "Мінськ-3" немає жодного сенсу", — сказав Резніков.

Він додав, що останній раз брав участь у переговорах за день до того, як окупаційна армія оголосила про відхід від Києва.

Переговори України та Росії

27 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова до відновлення переговорів з Росією, коли Київ знову зможе діяти з позиції сили. Час для діалогу з Москвою ще не настав.

3 липня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував імовірність переговорів між Україною та Росією. Він перерахував умови для початку переговорів між Києвом і Москвою.

"Негайне припинення вогню. Виведення z-військ з України. Повернення викрадених громадян. Видача військових злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав України", - озвучив список Подоляк.

Російський політик і громадський діяч Леонід Волков вважає, що президент країни-агресорки Володимир Путін імовірно почне новий етап "спецоперації" в Україні. Це буде примус до перемир'я, який дозволить оформити анексію, дасть паузу в кілька років для підготовки наступного етапу війни.

У серпні у президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана зробили нову заяву з приводу необхідності переговорів з російськими агресорами для завершення війни в Україні.

"Міжнародне співтовариство не може покінчити з війною в Україні, ігноруючи Москву. Дипломатія і мир повинні перемогти. Ми прагнемо використовувати відносини Туреччини з Росією та Україною для досягнення взаємоприйнятного рішення", - сказав помічник президента Туреччини Фахреттін Алтун.

6 серпня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував російському диктатору Володимиру Путіну провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині.

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