Поставка нової української зброї на фронт прискориться: подолано важливу перешкоду

Випробування нових зразків зброї відбуватиметься безпосередньо на полі бою.

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МО вилучило одну з бюрократичних процедур / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Міноборони прискорює поставку нових зразків зброї. Завдяки ухваленим 21 листопада Кабміном змін до однієї з постанов МО постачання нових зразків озброєння та військової техніки скоротиться до 20 днів.

Хоча цей термін може змінюватися залежно від якості та повноти наданих виробником матеріалів, ідеться у повідомленні прес-служби міністерства.

У міністерстві пояснюють, що раніше для того, щоб зброя чи техніка потрапила до ЗСУ, виробники долали процедуру, яка складалася з шести етапів і могла затягуватись на кілька місяців.

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"Відтепер з неї вилучено одну найтриваліших бюрократичних перепон - видання наказу про допуск до експлуатації. Його погодження з різними структурами МОУ та Генштабу зазвичай тривало близько місяця", - повідомляє МО.

Оновлений fast track постачання зброї передбачає також і скорочення термінів на інших етапах. А випробування нових зразків зброї та перевірка їхніх бойових характеристик відбуватиметься безпосередньо на полі бою.

"В разі успішних результатів ніяких додаткових випробувань більше не потрібно (як це було, наприклад, з колісною самохідною гаубицею "Богдана", яка чудово зарекомендувала себе під час виконання бойових завдань)", - пояснює міністерство оборони.

Ще одна важлива зміна, наголошують у МО, стосується закупівлі найзатребуваніших класів безпілотників ("мікро" та "міні") цивільного або ж подвійного призначення, які можна переобладнати для виконання бойових завдань. Відтепер держзамовник може закуповувати такі БплА, навіть якщо вони не були допущені до експлуатації та кодифіковані як предмет постачання.

Українська зброя

Україна прискорила виробництво власної зброї, особливо БПЛА і ракет. Однак експерти погоджуються, що цих ресурсів все ще недостатньо, щоб завдавати масованих ударів по території Росії.

Зокрема, протикорабельна ракета саме українського виробництва "Нептун" змогла завдати нищівного удару по ракетному крейсеру "Москва" навесні 2022 року.

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