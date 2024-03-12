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На рівні з чоловіками: військова закликає до мобілізації жінок з жорстким відбором

Руслана Заклінська
12 березня 2024, 17:36
Жінки можуть виконувати багато різної роботи у війську на рівні з чоловіками, зазначила Ярина Чорногуз.
На рівні з чоловіками: військова закликає до мобілізації жінок з жорстким відбором
Чорногуз підтримує створення жіночих бойових підрозділів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ukrainer.net

Українські жінки мають підлягати мобілізації на рівні із чоловіками. Потрібно створити спеціальні жіночі бойові підрозділи з жорстким відбором. Про це заявила бойова медикиня та морська піхотинка Ярина Чорногуз у проєкті "Станція Краматорськ".

"Я - велика прихильниця мобілізації жінок. Більше того, я вважаю, що у нас має бути з жорстким відбором створений жіночий бойовий підрозділ. Це не обов'язково батальйон, почати з роти, якщо це дійсно запрацює - маштабувати. Я вважаю, що жінки також мають підлягати обов'язковій мобілізації, відповідно до потреб армії", - розповіла вона.

За її словами, це мають бути жінки, які пройдуть відбір та будуть відповідально ставитися. Бойова медикиня зазначила, що жінки можуть на рівні з чоловіками виконувати різну роботу у війську.

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"Я вважаю, що оскільки війна стає все дедалі більше технологічною, будь-яка вмотивована жінка, яка хоче брати участь в очищенні нашої території від окупантів, може бути, наприклад, пілотом або штурманом дрона. Бойовий медик взводу - теж потрібна фізуха, потрібно не боятися крові, потрібна велика відповідальність і ретельність", - наголосила Чорногуз.

Хто така Ярина Чорногуз?

Ярина Ярославівна Чорногуз — українська поетеса, волонтерка, військовослужбовиця, морський піхотинець, військовий медик, розвідниця Збройних сил України, учасниця російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Стала лауреаткою Національної премії імені Тараса Шевченка 2024 року у номінації "Література" за книгу поезій, написану на фронті про істини війни.

Мобілізація жінок в Україні

Нагадаємо, кілька нардепів у Верховній Раді України обговорили можливість призову жінок на військову службу. Мар'яна Безугла та Інна Совсун підтримали ідею мобілізації жінок, якщо для оборони країни це буде необхідно.

Водночас президент Володимир Зеленський відмовився підписувати законопроекти про обов'язкову мобілізацію жінок та зниження вікового "порогу" для чоловіків. Він зазначив, що не погодиться з цими положеннями, але готовий розглянути аргументи, якщо вони будуть викладені.

Як повідомляв Главред, депутатка Інна Совсун наголошує, що Конституція України передбачає участь всіх громадян у захисті державності, а не лише чоловіків. Вона вважає, що жінок слід мобілізувати для потреб оборони держави.

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