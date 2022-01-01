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"Метушилися балконом": у Кривому Розі пожежники врятували пенсіонерів з палаючої квартири

1 січня 2022, 11:48

В результаті загоряння було пошкоджено домашнє майно та вхідні двері. Загальна площа пожежі склала 10 квадратних метрів - але людей вчасно врятували.

Пожежний
У Кривому Розі пожежники врятували пенсіонерів з палаючої квартири/ ua.depositphotos.com

У новорічну ніч, 1 січня, в Кривому Розі пожежникам довелося терміново рятувати двох пенсіонерів, які виявилися заблоковані в квартирі після загоряння. Про це повідомляють представники пресслужби ДСНС України.

На восьмому поверсі дев'ятиповерхового будинку на вулиці імені Миколи Світальського загорілася трикімнатна квартира, в якій святкувала Новий Рік сімейна пара літніх людей. Вогонь поширився на вхідні двері, тому подружжя опинилося заблокованими в задимленій квартирі. І очікували прибуття пожежників на балконі.

В результаті загоряння було пошкоджено домашнє майно та вхідні двері. Загальна площа пожежі склала 10 квадратних метрів.

В результаті події чоловік 1953 року народження і жінка 1961 року народження госпіталізовані в Криворізьку міську клінічну лікарню №2 з попереднім діагнозом – отруєння продуктами Gorenje.

До гасіння загоряння було залучено 12 чоловік особового складу та три одиниці техніки.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Київській області, в місті Вишневе, в одній з квартир під ванною застряг літній чоловік.

Як повідомили в ДСНС Київської області, у зв'язку з цим, на допомогу йому приїхав екіпаж рятувальників. Після звільнення літнього чоловіка передали медикам.

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