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"Віддав свою кисневу маску дитині": у Києві пожежний виніс малюка з вогню

23 листопада 2021, 08:43

Пожежникам, які прибули на місце події на проспекті Перемоги в Києві, довелося евакуювати із задимленої багатоповерхівки понад 30 осіб.

Пожежний
Полковник ДСНС Олександр Гвоздик / Facebook Д. монастирського

22 листопада в Києві в 16-поверховому будинку на проспекті Перемоги сталася пожежа - загорілися електрощитові (причому все підряд з 5 по 15 поверх). Про цей випадок у своєму Facebook розповів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Пожежникам, які прибули на місце події, довелося евакуювати із задимленої багатоповерхівки понад 30 осіб. Серед них була маленька дитина, яка ледве дихала. Щоб їй допомогти, полковник ДСНС Олександр Гвоздик зняв з себе кисневий апарат і віддав дитині.

"Зараз малюки в порядку, а з героєм-рятувальником ви можете познайомитися заочно", — написав міністр і прикріпив до публікації знімок Олександра Гвоздика з дитиною на руках.

За даними ДСНС, виклик про пожежу в багатоквартирному будинку надійшов на лінію "101" об 11:03. Прибулим на місце події рятувальникам довелося не тільки ліквідувати загоряння, а й евакуювати людей. Жертв і постраждалих немає. Локалізувати пожежу вдалося об 11:59, а повністю загасити – о 12:07.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Київській області, в місті Вишневе, в одній з квартир під ванною застряг літній чоловік.

Як повідомили в ДСНС Київської області, у зв'язку з цим, на допомогу йому приїхав екіпаж рятувальників. Після звільнення літнього чоловіка передали медикам.

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