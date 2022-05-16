"Мене вигнали з ОП": Арестович опублікував провокаційне відео

Олексія Арестовича "вигнали" з Офісу президента / Фото facebook.com/alexey.arestovich

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що його вигнали з ОП і тепер йому довелося шукати роботу. Відео з розповіддю про те, що трапилося він виклав у своєму Telegram-каналі.

Арестович акцентував увагу на тому, що зараз в Україні дуже важко знайти роботу, однак у нього вийшло. Під час миття машини він пожартував про те, що тепер працює на заправці.

"Тепер, коли мене вигнали з Офісу президента, я влаштувався на заправку. Я вважаю себе щасливою людиною, тому що в цей час не кожен може знайти роботу", - сказав Олексій Арестович.

Пізніше український журналіст і екснардеп Сергій Лещенко прокоментував відео Арестовича і розповів, що воно було знято ще на початку квітня по дорозі до Чернігова.

"Поспішаю всіх заспокоїти. Це відео з Олексієм Арестовичем, яке зараз знаходиться в соцмережах, було знято 6 квітня по нашій дорозі до Чернігова", - написав Сергій Лещенко.

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Нагадаємо, нещодавно Олексій Арестович розповів, коли Україна може піти в контрнаступ по всій лінії бойових дій. За його прогнозами, вже в середині літа в державу надійде достатня кількість важкого озброєння, що дозволить піти в контрнаступ.

Також радник глави ОП заявив, що в РФ спостерігається захід світу Путіна. Адже в Україні Росії прогнозують лише поразку, що потягне за собою соціальні, економічно і політичні наслідки.

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