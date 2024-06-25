"Мені немає на що жити!": Тищенко здивував заявою у залі суду

Сьогодні народному депутату обирають запобіжний захід.

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Тищенко зганьбився у залі суду / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Нардеп Микола Тищенко, підозрюваний у справі про незаконне позбавлення волі ексвійськовослужбовця, поскаржився у залі суду, що йому після обшуків "ні на що жити".

Тищенко скиглив на камери, що правоохоронці учора, 24 червня, вилучили як докази його готівку, а це, мовляв, були усі його гроші на прожиття.

Сьогодні суд обирав йому запобіжний захід.

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Депутат зауважив, що його статками "пишається батько, пишається родина", і що ці гроші він буцімто заробляв протягом 30 років ведення бізнесу.

"І тому я вчора казав: залиште мені мої гроші, мені немає на що жити. А це не смішно! Я їх заробляв 30 років. Ось цими руками. І ні в кого нічого не взяв. Цим пишається мій батько, і родина цим пишається", - сказав Тищенко.

Тищенко зробив дивну заяву у залі суду - дивіться відео:

Скріншот Главреда

Справа Миколи Тищенка - головне

25 червня 2024 року ДБР оголосило депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку про підозру у незаконному позбавленні волі ексвійськового у Дніпрі.

Напередодні чоловіки у військовій формі, що супроводжували Тищенка у ініційованих ним "обшуках" "ботоферм" у Дніпрі, просто на вулиці побили колишнього бійця підрозділу "Кракен". Відео, як нападники відгороджують дружину захисника разом з немовлям, розлетілося Мережею. Волонтери вимагали негайного розслідування.

Сам Тищенко стверджував, що колишній боєць нібито співпрацював на "ботоферми" і перешкоджав проведенню обшуків офісних приміщень "зловмисників".

На скандал відреагував керівник ОП Андрій Єрмак, який є кумом депутата. Він засудив дії нардепа, назвавши їх "несумісними зі статусом народного депутата".

Хто такий Микола Тищенко? Микола Тищенко (також відомий, як "Коля Котлета") - український політик, ресторатор, телеведучий. Народний депутат України IX скл. від 219-го виборчого округу. Заступник голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури. Колишній заступник голови депутатської фракції "Слуга народу". Звільнений з посади заступника голови фракції "Слуга народу" та виключений з партії. Займається ресторанним бізнесом з 1998 року. Є власником мережі столичних ресторанів "Наша карта" ("Велюр", "Рішельє", "Сейф", "Тургенєв", "Вулик", суші-бар "Пушистый", "Olmeca Plage", "Три вилки") заснованої 2007 року. Співзасновник ГО "Гільдія рестораторів і підприємств громадського харчування". Неодноразовий учасник політичних скандалів.

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