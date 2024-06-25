Тищенку обирають "запобіжний": той у суді розповідає про "каравани" і "каштани"

Депутат ухиляється від прямих відповідей щодо інциденту в Дніпрі, заперечує те, що навмисне розбив телефон, та обіцяє скласти мандат, коли "будуть закриті усі ботоферми".

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Суд над Тищенком - що відбувається / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео Суспільного

Нардепу Миколі Тищенку у вівторок, 25 червня, обирають запобіжний захід. Депутата підозрюють у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Напередодні у домі народного обранця провели обшук на вилучили імовірні докази у справі.

Суд над Тищенком - подробиці

Тищенко прибув до зали суду з запізненням на 12 хвилин, писали українські медіа. У коментарів журналістам він відмовив.

Водночас мережею вже гуляє ролик, на якому Тищенко, заплутавшись у крилатому вислові, видав нісенітницю.

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"Ще раз кажу: я не вітаю точки зору окремих людей, які її висловлюють. Я роблю свою роботу…. Як кажуть, караван лає…", - видав Тищенко.

На що присутні засміялися і закінчили за депутатом неправильний вислів.

"…А собака іде", - сказав один з присутніх.

Тищенко в суді - депутата "несе"

Нардеп не з першого разу відповідав на запитання, а одразу "сходив" на теми ботоферм, висвітлення війни у ЗМІ та - навіть - вирубки лісу. Через що йому постійно ставили уточнювальні питання.

На запитання ЗМІ, чому він розбив смартфон під час обшуків, Тищенко спершу запитав, коли у Києві посадили перші каштани, а потім додав, що інформація про розбитий телефон може бути недостовірною, і взагалі це - таємниця слідства.

Врешті депутат попросив журналістів залишатися у "рамках України".

"Дивіться, я не можу ні підтвердити, ні спростувати. Ідуть слідчі дії. Ми можемо з вами переходити на ґвалт, але давайте з вами залишатися в рамках України", - попросив підозрюваний.

Хто такий Микола Тищенко? Микола Тищенко (також відомий, як "Коля Котлета") - український політик, ресторатор, телеведучий. Народний депутат України IX скл. від 219-го виборчого округу. Заступник голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури. Колишній заступник голови депутатської фракції "Слуга народу". Звільнений з посади заступника голови фракції "Слуга народу" та виключений з партії. Займається ресторанним бізнесом з 1998 року. Є власником мережі столичних ресторанів "Наша карта" ("Велюр", "Рішельє", "Сейф", "Тургенєв", "Вулик", суші-бар "Пушистый", "Olmeca Plage", "Три вилки") заснованої 2007 року. Співзасновник ГО "Гільдія рестораторів і підприємств громадського харчування". Неодноразовий учасник політичних скандалів.

"Я за мандат не тримаюся, але…"

Згодом Тищенко перейшов до своїх депутатських буднів, стверджуючи, що статус депутата - це всього лише "папірень".

"Все. Я залишився сам собою. І не хочу змінюватися. І всю каденцію я живу, як я, як мене батько виховав… Як мене родина виховала, як тренер виховував, як вчителі. Я нічого не порушував. Але мандат - це відповідальність", - заявив Тищенко.

Крім того, депутат постійно наголошував, що йому з суспільством належить "побороти гідру - ботоферми, за якими стоять криміналітети" і російська ФСБ.

Тищенко обіцяє скласти мандат, як тільки держава закриє усі ботоферми.

"Коли ви закриєте усі ботоферми, усі корупційні складові з розкрадання наших надр, у нашій лісовій галузі… , в той самий час я за мандат не тримаюся. Але поки ми не переможемо цю гідру, ми будемо працювати", - сказав депутат.

Коли Тищенку розповіли про петицію на сайті ОП з закликом позбавити його мандата, депутат (після короткої паузи) розплакався.

Тищенко розплакався у залі суду / Скріншоти Главреда

Справа Миколи Тищенка - головне

25 червня 2024 року ДБР оголосило депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку про підозру у незаконному позбавленні волі ексвійськового у Дніпрі.

Напередодні чоловіки у військовій формі, що супроводжували Тищенка у ініційованих ним "обшуках" "ботоферм" у Дніпрі, просто на вулиці побили колишнього бійця підрозділу "Кракен". Відео, як нападники відгороджують дружину захисника разом з немовлям, розлетілося Мережею. Волонтери вимагали негайного розслідування.

Сам Тищенко стверджував, що колишній боєць нібито співпрацював на "ботоферми" і перешкоджав проведенню обшуків офісних приміщень "зловмисників".

На скандал відреагував керівник ОП Андрій Єрмак, який є кумом депутата. Він засудив дії нардепа, назвавши їх "несумісними зі статусом народного депутата".

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