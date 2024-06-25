Тищенку обирають "запобіжний": той у суді розповідає про "каравани" і "каштани"

Нардепу Миколі Тищенку у вівторок, 25 червня, обирають запобіжний захід. Депутата підозрюють у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Напередодні у домі народного обранця провели обшук на вилучили імовірні докази у справі.
Суд над Тищенком - подробиці
Тищенко прибув до зали суду з запізненням на 12 хвилин, писали українські медіа. У коментарів журналістам він відмовив.
Водночас мережею вже гуляє ролик, на якому Тищенко, заплутавшись у крилатому вислові, видав нісенітницю.
"Ще раз кажу: я не вітаю точки зору окремих людей, які її висловлюють. Я роблю свою роботу…. Як кажуть, караван лає…", - видав Тищенко.
На що присутні засміялися і закінчили за депутатом неправильний вислів.
"…А собака іде", - сказав один з присутніх.
Тищенко в суді - депутата "несе"
Нардеп не з першого разу відповідав на запитання, а одразу "сходив" на теми ботоферм, висвітлення війни у ЗМІ та - навіть - вирубки лісу. Через що йому постійно ставили уточнювальні питання.
На запитання ЗМІ, чому він розбив смартфон під час обшуків, Тищенко спершу запитав, коли у Києві посадили перші каштани, а потім додав, що інформація про розбитий телефон може бути недостовірною, і взагалі це - таємниця слідства.
Врешті депутат попросив журналістів залишатися у "рамках України".
"Дивіться, я не можу ні підтвердити, ні спростувати. Ідуть слідчі дії. Ми можемо з вами переходити на ґвалт, але давайте з вами залишатися в рамках України", - попросив підозрюваний.
Хто такий Микола Тищенко?
Микола Тищенко (також відомий, як "Коля Котлета") - український політик, ресторатор, телеведучий. Народний депутат України IX скл. від 219-го виборчого округу. Заступник голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури.
Колишній заступник голови депутатської фракції "Слуга народу". Звільнений з посади заступника голови фракції "Слуга народу" та виключений з партії.
Займається ресторанним бізнесом з 1998 року. Є власником мережі столичних ресторанів "Наша карта" ("Велюр", "Рішельє", "Сейф", "Тургенєв", "Вулик", суші-бар "Пушистый", "Olmeca Plage", "Три вилки") заснованої 2007 року. Співзасновник ГО "Гільдія рестораторів і підприємств громадського харчування".
Неодноразовий учасник політичних скандалів.
"Я за мандат не тримаюся, але…"
Згодом Тищенко перейшов до своїх депутатських буднів, стверджуючи, що статус депутата - це всього лише "папірень".
"Все. Я залишився сам собою. І не хочу змінюватися. І всю каденцію я живу, як я, як мене батько виховав… Як мене родина виховала, як тренер виховував, як вчителі. Я нічого не порушував. Але мандат - це відповідальність", - заявив Тищенко.
Крім того, депутат постійно наголошував, що йому з суспільством належить "побороти гідру - ботоферми, за якими стоять криміналітети" і російська ФСБ.
Тищенко обіцяє скласти мандат, як тільки держава закриє усі ботоферми.
"Коли ви закриєте усі ботоферми, усі корупційні складові з розкрадання наших надр, у нашій лісовій галузі… , в той самий час я за мандат не тримаюся. Але поки ми не переможемо цю гідру, ми будемо працювати", - сказав депутат.
Коли Тищенку розповіли про петицію на сайті ОП з закликом позбавити його мандата, депутат (після короткої паузи) розплакався.
Справа Миколи Тищенка - головне
25 червня 2024 року ДБР оголосило депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку про підозру у незаконному позбавленні волі ексвійськового у Дніпрі.
Напередодні чоловіки у військовій формі, що супроводжували Тищенка у ініційованих ним "обшуках" "ботоферм" у Дніпрі, просто на вулиці побили колишнього бійця підрозділу "Кракен". Відео, як нападники відгороджують дружину захисника разом з немовлям, розлетілося Мережею. Волонтери вимагали негайного розслідування.
Сам Тищенко стверджував, що колишній боєць нібито співпрацював на "ботоферми" і перешкоджав проведенню обшуків офісних приміщень "зловмисників".
На скандал відреагував керівник ОП Андрій Єрмак, який є кумом депутата. Він засудив дії нардепа, назвавши їх "несумісними зі статусом народного депутата".
Вас також можуть зацікавити новини:
- Оновлення даних в ТЦК: у Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації
- Ракети є червоною лінією: Франція може залишити Україну без необхідної допомоги
- Ордери на арешт Шойгу і Герасимова за злочини в Україні: гучне рішення МКС
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред