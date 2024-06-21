"Знаю його давно": Єрмак відреагував на побиття військового охоронцями Тищенка

Керівник Офісу президента заявив, що поведінка Тищенка "несумісна зі статусом народного депутата".

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Єрмак відреагував на побиття колишнього військового охоронцями свого кума Миколи Тищенка / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ОП

У Дніпрі 20 червня охоронці нардепа Миколи Тищенка накинулись на колишнього військового і бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на це і прямо заявив про своє відношення до Тищенка.

Єрмак зазначив, що є кумом Тищенка - хрестив його сина. Однак це не заважає йому тверезо оцінювати вчинки нардепа.

"Поведінка народного депутата - абсолютно ганебна. Їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати. Так, Тищенка я знаю давно. Дійсно - хрестив його сина. Але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх. Тому не підтримую з ним жодних стосунків", - написав Єрмак. відео дня

Він також додав, що поведінка Тищенка "несумісна зі статусом нардепа" і кожен повинен понести відповідальність "за неадекватні дії, незалежно від посад чи прізвищ".

Єрмак відреагував на побиття колишнього військового охоронцями свого кума Миколи Тищенка / фото: скріншот

Напад на Дмитра Павлова у Дніпрі

Нагадаємо, у Дніпрі 20 червня між колишнім військовим та Тищенком відбулася словесна перепалка. Павлов був незадоволений тим, що невідомі люди без причини одягнули військову форму, балаклави та носили із собою зброю. Ексвійськовий прогулювався вулицею зі своєю новонародженою дитиною.

В ході перепалки його почали незаконно затримувати, намагатися "скрутити", не звертаючи увагу на те, що Павлов тримав дитячий візочок з дитиною. У якийсь момент він відпустив візочок і "охоронці Тищенка" повалили його на землю. На чоловіка надягнули кайданки та навіть били його.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за двома статтями - "Умисне легке тілесне ушкодження" та "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що народний депутат Микола Тищенко та бізнесвумен і блогерка Алла Барановська подали на розлучення після семи років офіційного шлюбу.

Позафракційний депутат Верховної Ради Микола Тищенко оновив свою декларацію, в якій з'явилася інформація, що він отримав захмарну суму грошей у подарунок від дружини.

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