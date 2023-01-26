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"Вбивають цілими батальйонами": втрати Росії за 2 місяці дорівнюють двом війнам у Чечні - Череватий

26 січня 2023, 16:14
Ворог намагається здійснити прорив на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямку.
Війна в Україні, Сергій Череватий
Війна в Україні, Сергій Череватий / facebook. com sergij cerevatij, 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка

Прес-офіцер Сил оборони на східному напрямку полковник Сергій Череватий розповів, що Росія втрачає у Бахмуті Донецької області батальйон (600-700 чоловік, - ред.) солдатів тільки вбитими в день.

За його словами, ці втрати можна порівняти з втратами Кремля за дві війни в Чечні.

"Тільки за минулу добу, 25 січня, за даними Генштабу, ворог втратив убитими 600-700 осіб, тобто майже батальйон. Це не рахуючи поранених. За два місяці спроб прорвати нашу оборону втрати противника співмірні двом чеченським війнам", - сказав він під час онлайн-брифінгу в Military Media Center.

За його словами, ворог намагається здійснити прорив на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямку. Тільки на Бахмутській ділянці фронту сталося 199 обстрілів, 35 бойових зіткнень.

"Однак наші сили оборони не дали ворогові досягти успіху. У напрямку Мар'їнки, Вугледара, Павлівки ворог намагався вести активні дії, провів 28 штурмів на добу, здійснив 264 обстріли, втративши 141 людину вбитими, 165 пораненими", - навів цифри Череватий.

Втрати України та Росії на війні

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що втрати української армії під час війни, яку розв'язала в Україні Росія, становлять від 10 до 13 тисяч загиблих. Водночас втрати окупаційної армії набагато більші.

Як зазначив керівник Служби зовнішньої розвідки України та генерал армії Микола Маломуж, влада Росії приховує реальні втрати своєї армії, які вона несе у війні проти України. За його словами, понад 55 тисяч росіян вже вбито і 60-70 тисяч поранено. Всього близько 100 тисяч убитих і поранених. Він підкреслив, що близько 90% окупантів – без ніг, без рук, з важкими пораненнями і каліцтвами. Назад на фронт повертається лише 10%.

Більше того, російське командування приховує причини загибелі мобілізованих росіян перед новою хвилею призову, щоб запобігти бунтам в армії. У зв'язку з цим командири розповідають родичам ліквідованих окупантів, що ті нібито "заснули і не прокинулися".

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війна в Україні війна Росії та України Сергій Череватий
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