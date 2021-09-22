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Дві унікальні операції за день: у Львові медики провели трансплантацію серця та легенів

22 сентября 2021, 10:04

Серце пересадили 13-річному хлопчикові, а легені - 56-річному чоловікові. В операціях були задіяні київські, львівські та польські фахівці.

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Українські медики провели дві унікальні операції за день/ facebook.com/ulyana.samchuk

У Львові медики провели першу в Україні трансплантацію легенів і першу трансплантацію серця дитині. Серце пересадили 13-річному хлопчикові, а легені - 56-річному чоловікові.

Донор - 54-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Згоду на трансплантацію дала його дружина.

"За один день ми у Львові виконали дві унікальні для нашої країни операції. Крім того вилучено рогівку, яку плануємо трансплантувати в четвер. Останню у Львові посмертно не пересаджували останні 20 років", - написав у Facebook генеральний директор клінічної лікарні швидкої допомоги Львова Олег Самчук.

За його словами, лікарі провели складну операцію з пересадки серця 13-річному хлопцеві з села Зарудці Волинської області. Він хворів з липня 2021 року. Останній місяць дитина перебувала в реанімації. Стан хлопчика був критичним, рахунок йшов на дні.

"Орган йому пересаджував Борис Тодуров з Гаврилом Ковтуном і лікарем дитини Віталієм Петровим", - уточнив директор лікарні.

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13-річному українцю трансплантували серце / facebook.com/ulyana.samchuk

"Завдяки Олегу Самчуку та його дружній команді це стало можливим в нашій країні. Десятки фахівців з різних центрів працюють чітко по хвилинах як налагоджений механізм. Пишаюся своїми колегами. Спасибі, друзі, за відмінну роботу. Це моя 20-та трансплантація", - написав Борис Тодуров у Facebook.

лікар, операція, Борис Тодуров
Борис Тодуров / Фото facebook.com/ulyana.samchuk

Крім того, була проведена операція з пересадки легенів 56-річному львів'янину. Чоловік понад десять років мав хронічну хворобу легенів, останні чотири роки майже не виходив з квартири, був киснезалежним. Без нових легенів він прожив би не більше декількох місяців.

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56-річний львів'янин понад 10 років мав хронічну хворобу легенів / facebook.com/ulyana.samchuk

Трансплантацію виконали українські кардіохірурги Ігор Гуменний, Роман Домашич та торакальний хірург Юрій Король за допомогою польських колег.

"Тепер потрібно зробити так, щоби цих операцій були сотні на рік, і кожен українець, який потребує донорського органу, його отримав", — написав Самчук.

Читайте такжеУ Львові один донор врятував чотирьох людейЛікар висловив подяку і співчуття рідним донора, а також додав, що тепер в Україні можлива трансплантація легенів і трансплантація серця для дітей.

Як повідомляв Главред, МОЗ представив важливу стратегію з розвитку системи трансплантації до 2023 року.

Раніше в Україні постановою Кабінету міністрів було затверджено перелік послуг і тарифів на послуги з надання медичної допомоги методом трансплантації (пересадки) органів та інших анатомічних матеріалів.

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