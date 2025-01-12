Мазут з Криму може дістатися узбережжя Одещини: в чому небезпека - Плетенчук

Після українського узбережжя російський мазут може дістатися навіть двох країн Європейського Союзу.

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Україна може відчути наслідки аварії танкерів РФ у Чорному морі / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрін з відео, facebook.com/Taclbery

Що повідомив Плетенчук:

Російський мазут може дістатися Одеської області

Загроза існує також для Румунії та Болгарії

У грудні 2024 року в районі Керченської протоки три російські танкери з мазутом зазнали катастрофи, внаслідок чого залишок нафти спершу віднесло до берегів Анапи, що у Краснодарському краї країни-агресорки Росії.

Тепер, за словами речника ВМС України Дмитра Плетенчука в етері Київ24, мазут може дістатися до узбережжя Одеської області. На це вказує течія, яка рухається проти годинникової стрілки вздовж українського узбережжя.

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Також загрозу підтверджують повідомлення з узбережжя Туреччини і Грузії. Плетенчук наголошує, що мазут навіть може досягнути двох країн ЄС - Румунії та Болгарії.

При цьому російські окупанти абсолютно байдужі до небезпеки для екології, яку створила аварія танкерів.

Розлив мазуту РФ в Чорному морі - що відомо

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року в тимчасово окупованому Криму оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня через розлив мазуту в Чорному морі. Аварія сталася під час зіткнення танкерів у Керченській протоці. Через масштаб забруднення вже наступного дня у Краснодарському краї ввели режим НС федерального рівня.

Згодом, як писав Главред, стало відомо, що у Севастополі, на березі протяжністю близько 760 метрів по береговій лінії всього пляжу "Нахімовець", що в Орлівці, у воді було виявлено невеликі плями нафти та мазуту.

Згодом керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що наслідки потрапляння мазуту в акваторію Азовського моря будуть катастрофічними, тому що його флора і фауна не витримають такого забруднення.

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Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024 по 5 червня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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