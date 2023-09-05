Рада повернула електронне декларування, але є великий підступ

Народні депутати проголосували за закриття реєстру ще на один рік.

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В Україні повернули обов'язкове декларування / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні знову повернулося обов'язкове електронне декларування доходів. "За" проголосували 329 народних депутатів. Про це заявив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.

Подати декларації необхідно не тільки за поточний рік, а й за 2021-2022 роки. Також будуть проведені спецперевірки. Військові, які беруть участь у бойових діях, будуть зобов'язані подати декларації через 90 днів після закінчення бойових дій або демобілізації.

Повідомляється, що радники Офісу президента не будуть зобов'язані декларувати свої доходи.

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В Україні повернули обов'язкове декларування / фото: Telegram

Перший заступник голови Комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин заявив, що реєстр декларацій буде закритий ще на один рік.

"Народні депутати, очевидно, бояться зважитися показати свої статки, набуті за час повномасштабної війни ... Більшість аргументів за закритий реєстр - це маніпуляція, мета якої - відтягнути якнайдалі момент, коли доведеться звітувати за відпустки в Дубаї і нові маєтки на Печерську", - заявив Юрчишин.

Він додав, що за відкритий реєстр декларацій виступають навіть міжнародні партнери України з країн "Великої сімки". Однак нардепи все ж не підтримали поправку №371 про негайне відкриття реєстру.

Електронне декларування

Нагадаємо, в Україні призупинили обов'язкове е-декларування через ризики для держслужбовців у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії.

Станом на лютий 2023-го декларації про доходи за 2021 рік подали тільки 28 депутатів Ради, два працівники ОП і один - Офісу генпрокурора.

У липні 2023 року стало відомо про те, що Рада зробила крок до відновлення е-декларування. Ярослав Юрчишин переконував, що вказаний законопроект не містить "дірок" і ризиків для військовослужбовців.

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