Масова демобілізація із ЗСУ: у Раді оприлюднили основні зміни для військових

https://glavred.net/ukraine/massovaya-demobilizaciya-iz-vsu-v-rade-raskryli-klyuchevye-izmeneniya-dlya-voennyh-10756739.html Посилання скопійоване

У Раді розповіли про питання демобілізації

Головне:

Питання масової демобілізації поки що не розглядається, проте уряд і Міністерство оборони розробляють зміни в системі військової служби.

Йдеться про запровадження строкових контрактів із чіткими умовами служби та можливістю відпочинку після певного терміну, повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

відео дня

За його словами, у Раді очікують від Міноборони комплексний законопроект, який має знизити напругу в підрозділах та впорядкувати механізм укладення контрактів.

Планується, що військовослужбовці зможуть підписувати контракти на 2–5 років з подальшим правом на відпочинок поза службою. При цьому, як підкреслюють у парламенті, про масове звільнення зі Збройних сил під час війни поки що не йдеться.

Веніславський зазначив, що встановлення фіксованих термінів служби безпосередньо пов'язане з мобілізаційними процесами та поточною безпекою. Він підкреслив, що обмеження термінів без посилення мобілізації неможливе, а популістські обіцянки про швидке звільнення військових в умовах нарощування російських військ недоречні.

"У будь-якому разі ховатися від мобілізації — це тимчасові заходи. А якщо відслужити за контрактом, якщо буде прогнозований термін служби — тоді це буде зовсім інша психологічна та морально-політична ситуація", — підкреслив депутат.

/ Інфографіка - Главред

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Міноборони доопрацювало законопроект про право на відстрочку. У міністерстві хочуть досягти справедливості, прогнозованості та гарантій для захисників України.

Як повідомляв раніше Главред: українці скаржаться, що отримували push-повідомлення про те, що відстрочка може бути продовжена, але фактично цього не сталося. Міністерство оборони України пояснило, що слід робити в цьому випадку.

Інші новини:

Про персону: Федір Веніславський Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред