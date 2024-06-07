Масований удар по Україні 7 червня: скільки ракет та 'Шахедів' вдалось збити ППО

Силами української ППО в ніч на 7 травня було знищено 48 російських ударних БпЛА типу "Шахед" та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555, зазначили в Повітряних силах.

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Вибухи лунали в 9 областях України / Колаж Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

У ніч на 7 червня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА типу "Шахед" та літаків стратегічної авіації Ту-95 МС. Всього РФ запустила по Україні 53 "Шахеди" та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555. Про це повідомив Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

За його словами, запуск ударних БпЛА типу "Шахед" по Україні відбувався з районів Приморсько-Ахтарська (РФ), Єйська (РФ), Курська (РФ) та мису Чауда (Крим).

Пуски крилатих ракет стратегічної авіацією, за даними Повітряних сил ЗС України, відбувались із повітряного прострору Самарської області РФ.

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Він повідомив, що повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та засоби радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.

"В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях", - резюмував генерал-лейтенант Микола Олещук.

Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Хто такий Микола Олещук Микола Миколайович Олещук (нар. 25 травня 1972, м. Луцьк) — український воєначальник, генерал-лейтенант. Командувач Повітряних сил Збройних сил України (від 9 серпня 2021). Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Неодноразово залучався до виконання бойових (службових) завдань у складі сил та засобів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей. Під час повномасштабного російського вторгнення генерал-лейтенант Микола Олещук організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. Завдяки рішенням генерал-лейтенанта вдалося вивести з-під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації, провести успішне застосування авіації, зенітних ракетних військ та не допущено панування ворожих літаків у повітрі.

Удар по Україні 7 червня - що відомо про наслідки обстрілу

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в ніч на 7 червня внаслідок російської атаки на промисловому об'єкті в Київській області виникла пожежа через російську атаку. Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

У ніч на 7 червня російські окупанти здійснили масовану повітряну атаку на Україну. Ворог традиційно запустив ударні БпЛА типу "Шахед". Близько опівночі Повітряні сили України повідомили про зліт чотирьох літаків Ту-95 з аеродрому Оленья та їхнє направлення до пускових рубежів.

У ніч на четвер, 6 червня, російські загарбники здійснили масштабну атаку на Херсон. Унаслідок атаки спалахнули пожежі в недіючому будівельному гіпермаркеті, житлових будинках, господарчих спорудах та автомобілях.

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