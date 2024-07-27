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Новий наступ у планах: ворог може готувати атаку на Запоріжжі

Анна Косик
27 липня 2024, 13:59
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Армія країни-агресора може активізувати дії у Запорізькій області, зокрема, для відволікання українських сил.
ВСУ
На Запорізькому напрямку ворог зібрав велике угруповання і готується до атаки ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗС України

На півдні Запорізької області зосереджено близько 90 тисяч військовий окупаційної армії РФ. Військовий експерт Владислав Селезньов припускає, що за допомогою цього угруповання ворог хоче там піти у наступ.

Як він розповів в етері телеканалу FREEДОМ, багатотисячна армія на Запоріжжі призначена для атакувальних дій саме на півдні Запорізької області. А це, власне, може мати на меті відволікання ЗСУ, як і на півночі Харківської області.

"У росіян відбулася передислокація сил і засобів на півночі Харківської області. І чи то північ Харківської області, чи південь Запорізької, найімовірніше, це будуть ділянки фронту для відволікання, щоб максимально розтягнути українські стратегічні резерви", — припускає експерт.

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Селезньов також розповів і про активні дії ворога на східних ділянках фронту, зокрема Куп'янському, Часовоярському, Покровському та Курахівському напрямках. Він вважає, що ситуація там у найближчий час не зміниться, адже ворог прикладає максимум зусиль для захоплення нових територій.

"Головнокомандувач ЗСУ генерал Сирський стверджує, що до кінця року угруповання російських військ буде збільшене щонайменше на 150 тис. осіб особового складу - з нинішніх 530 тис. до 690 тис. Тобто, найімовірніше, росіяни мають ресурси й можливості накопичувати сили та засоби, навіть попри катастрофічні масштаби щодобових втрат. Саме тому важливим є своєчасне повноцінне забезпечення насамперед українських артилеристів боєприпасами, артсистемами. Адже до 90% російських втрат - це результат ефективної роботи нашої артилерії та ракетників", - підсумував він.

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Ситуація на фронті - останні новини

Нещодавно повідомлялося, що армії країни-агресорки Росії не вдасться просунутися в напрямку селища Нью-Йорк, розташованого у Торецькій міській територіальній громаді Бахмутського району Донецької області.

Раніше стало відомо, що російські окупанти намагаються чинити тиск на угруповання Сил оборони України по всьому фронту, щоб не допустити перехоплення ними ініціативи на полі бою. Ворог, імовірно, вважає, що не зможе добитися швидких результатів у районі Авдіївки.

Нагадаємо, на усіх східних напрямках ворог продовжує підтягувати резерви живої сили. Хоча українські сили намагаються стримувати противника, однак армія країни-агресора Росії постійно суне вперед, зокрема намагається прорватися до Часового Яру.

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війна в Україні ЗСУ Запорізька область російські війська
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