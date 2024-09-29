Росіяни можуть піти у бік двох великих обласних центрів - прогноз Романенка

Оперативне значення просування окупантів у Вугледарі може перерости у стратегічне.

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На Вугледарському напрямку тривають бої / Колаж Главреда. Фото Главреда, Міноборони РФ

У разі окупації ворогом Вугледара виникає одночасна загроза для Дніпра і Запоріжжя, заявив в ефірі ТСН генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

Ціль ворога — перерізання логістики для ЗСУ і просування РФ на захід. Тобто ідеться про посилення наступу на одному з напрямків, уточнив Романенко.

"Захопивши Вугледар, росіяни зможуть продовжити просування до великих міст. Спочатку просування на цьому напрямку матиме лише оперативне значення, а далі може перерости у стратегічне. З військової точки зору – це певні напрямки та території, і ситуація може погіршуватися", — сказав він. відео дня

Вугледар - ситуація на фронті

Нагадаємо, Росія перекидає сили, щоб захопити Вугледар Донецької області. Навкола міста зосереджено понад 15 тисяч російських окупантів.

Окупація Вугледара коштуватиме РФ життів тисяч солдатів і одиниць техніки. За два роки боїв у Вугледарі ЗСУ вже знищили приблизно дві бригади техніки - тобто 6% усієї техніки, яку Росія втратила з початку повномасштабного вторгнення на територію України.

До слова, 25 вересня аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська досягли околиць Вугледара в Донецькій області. Проте навряд чи це дасть їм якусь особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій у західній частині області.

Вугледар - що відомо про місто / Інфографіка: Главред

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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