"Мар'ян - розвідник, а Влад – сапер": два брати дають окупантам жару на південному напрямку

Два брати дають окупантам спеку на південному напрямку / armyinform

Влад і Мар'ян-брати, які захищають Україну і успішно знищують рашистів на південному напрямку.

Двоюрідні брати служать в одному підрозділі. Однак завдання у них різні: Мар'ян – розвідник, а Влад – сапер, пише "Арміяінформ".

"У нас є зона відповідальності, в якій ми працюємо: заводимо піхоту, виїжджаємо в сіру зону, визначаємо позиції противника, наводимо арту, "літаємо", — розповідає Мар'ян.

В армії він служить понад три роки. А ось у Влад воював у складі добровольчих батальйонів на Донбасі, а згодом підписав контракт ЗСУ, який закінчився менш ніж за місяць до початку широкомасштабного вторгнення РФ, тому "відпустка" влада тривала недовго. У своєму підрозділі Влад займається мінно-вибуховою справою. Хоча свою службу починав як снайпер, але згодом закінчив школу саперів.

Мар'ян нещодавно виписався з госпіталю. Контузію випробував на одному з бойових завдань. Розвідник з товаришем повинні були вступити у взаємодію з підрозділами союзників. Йдучи центральною вулицею населеного пункту, військові помітили ворожий безпілотник "Орлан", за допомогою якого російські солдати наводили артилерію на наших воїнів.

Але все обійшлося без серйозних травм — під час артобстрілу неподалік влучив ворожий снаряд. Рашисти настільки бояться наших захисників, що не шкодують снарядів навіть двох людей.

читайте також"Штурмували" військкомат 5 разів, батькам дзвонили вже з фронту: брати з Рівного загинули на війні"Крайній раз, коли ми завели піхоту в населений пункт, ворожі снайпери про нас дізналися, після чого навели свою артилерію, а самі окупанти відступили, підірвавши за собою мости, тому що злякалися, що ми підемо в наступ", — говорить Мар'ян.

Загалом, хлопці налаштовані оптимістично. Поступово, але впевнено вони змушують ворога відступати. Обидва брати сприймають свою благородну справу як пригоду. Кажуть, що допомагає залишатися оптимістами віра в перемогу. Тому вже сьогодні вони будують плани на майбутнє, яке обов'язково буде.

Раніше ми розповідали про 63-річного жителя села на Харківщині, яке понад два місяці перебувало в окупації. Чоловік чинив опір російським військовим - він крав їх боєприпаси, документи, позбавляв можливості заправляти техніку.

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