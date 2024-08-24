УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Мам, тільки не плач": перші емоційні дзвінки військових після повернення з полону

Ангеліна Підвисоцька
24 серпня 2024, 17:21
46
24 серпня між Україною та РФ відбувся обмін полоненими у форматі 115 на 115.
обмен пленными
Україна повернула з російського полону 115 військових / Колаж: Главред, фото: Дмитро Лубинець

Між Україною та Росією у День Незалежності, 24 серпня, відбувся новий обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 115 наших захисників. Серед них були і ті, хто потрапив у російський полон два з половиною роки тому. Військові змогли вперше за довгий час подзвонити своїм рідним та розповісти їм чудову новину - вони вже вдома. Чутливі відео вже розлетілись в Мережі.

Повернення на рідну землю у День Незалежності України стало символічним для наших військових, адже вони відчули, що тепер вони незалежні. Військові подзвонили своїм рідним:

"Мам, я вдома! Я в Україні! Я їду!".

відео дня

"Мам, привіт! Обміняли мене, я живий і здоровий. Я надіюсь, що найближчим часом ми зустрінемось, я хочу з тобою поговорити. Я сподіваюсь, що вдома все добре ... 2 з половиною роки вже пройшло. Мам, тільки не плач, будь ласка".

Дивіться відео з першими дзвінками українських військових рідним одразу після повернення з полону:

обмен пленными
Україна повернула 115 захисників із полону / фото: скріншот

Інший військовий подзвонив своїм батькам і одразу розплакався. Він був такий розчулений, що не зміг стримати свої емоції.

Дивіться відео з першими дзвінками українських військових рідним одразу після повернення з полону:

обмен пленными
Україна повернула 115 захисників із полону / фото: скріншот

Він зізнався Радіо Свободі у тому, що протягом всього полону мріяв повернутися в Україну саме 24 серпня на День Незалежності.

Обмін полоненими - останні новини

На початку серпня Україна розпочала операцію в Курській області, захопивши, за різними даними, тисячі російських військовослужбовців у полон. Відтоді президент Володимир Зеленський регулярно звітував про поповнення обмінного фонду.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про переговори між Києвом і Москвою щодо обміну полоненими.

24 серпня стало відомо, що Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими. Усі 115 врятованих цього разу - солдати, сержанти і матроси. Росії натомість віддали російських строковиків.

  • Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
    Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
  • Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
    Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
  • Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
    Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
  • Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
    Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
  • Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
    Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
  • Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
    Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
  • Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
    Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
  • Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
    Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
  • Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
    Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
  • Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
    Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
  • Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
    Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
  • Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
    Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
  • Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
    Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
  • Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
    Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
  • Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
    Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
  • Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
    Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
  • Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
    Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
  • Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
    Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Ігоря Клименка
  • Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
    Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Ігоря Клименка
  • Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
    Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Ігоря Клименка
  • Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
    Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Ігоря Клименка
  • Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
    Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Ігоря Клименка
  • Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
    Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Ігоря Клименка
  • Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
    Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Ігоря Клименка
  • Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
    Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Ігоря Клименка
  • Обмін полоненими 24 серпня 2024 року
    Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Ігоря Клименка

Зокрема, Україна звільнила 9 незаконно Росією засуджених захисників. Звільнено військових моряків і трьох прикордонників, а також 82 захисників Маріуполя (з них пів сотні захищали "Азовсталь"). Також додому повертаються 6 нацгвардійців із гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які захищали Київську, Донецьку області, Херсон і Луганщину.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії військовополонені обмін полоненими
Реклама

Головне за день

Якщо партнери "посиплються", армія буде готова: Зеленський висловився про кінець війни

Якщо партнери "посиплються", армія буде готова: Зеленський висловився про кінець війни

17:44 Україна
"Мам, тільки не плач": перші емоційні дзвінки військових після повернення з полону

"Мам, тільки не плач": перші емоційні дзвінки військових після повернення з полону

17:21 Україна
У Зеленського зробили прогноз про розпад Росії і назвали сценарій

У Зеленського зробили прогноз про розпад Росії і назвали сценарій

17:05 Політика
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Як правильно точити ніж: шеф-кухар поділився цінними порадами 32295

Як правильно точити ніж: шеф-кухар поділився цінними порадами

Загадка, яка заплутає кожного: треба знайти 3 відмінності між картинками за 18 секунд 17046

Загадка, яка заплутає кожного: треба знайти 3 відмінності між картинками за 18 секунд

Ціни знизили навпіл: в Україні різко подешевшав популярний овоч та фрукт 14292

Ціни знизили навпіл: в Україні різко подешевшав популярний овоч та фрукт

У будинку для літніх людей: що сталося з Альоною Апіною 13292

У будинку для літніх людей: що сталося з Альоною Апіною

Останні новини

17:44

Якщо партнери "посиплються", армія буде готова: Зеленський висловився про кінець війни

17:21

"Мам, тільки не плач": перші емоційні дзвінки військових після повернення з полонуФотоВідео

17:20

Дуда і Зеленський обмінялися жорсткими жартами про росіян посеред виступу

17:05

У Зеленського зробили прогноз про розпад Росії і назвали сценарій

17:02

Треба бути "Шерлоком Холмсом", щоб знайти заховане слово: загадка на уважність

У верхівці Росії зріє змова проти Путіна, мобілізація може зруйнувати його режим - ЕйдманУ верхівці Росії зріє змова проти Путіна, мобілізація може зруйнувати його режим - Ейдман
16:43

"Паляниця" вже била по ворогу: ЗМІ розкрили подробиці про нову українську ракету-дрон

15:58

Допомога і розширення операції ЗСУ в Курській області: ЗМІ дізналися про плани США

15:47

У чому різниця між психологом і психотерапевтом: як не помилитися, обираючи спеціалістаВідео

15:40

Скандального Дмитрука помітили у Молдові - джерела

Реклама
15:30

Потужне фаєр-шоу: ГУРівці 24 серпня влупили по важливому об'єкту на території РФ

15:02

Плакали, обіймалися і співали: з'явилися зворушливі відео з поверненням військових із полонуФотоВідео

14:59

Як очистити пам'ять Вайбера: напрочуд простий і геніальний спосібВідео

14:37

Кремль і Марченко: який вигляд має колекція годинників зрадника Медведчука

14:15

Частину областей накриє спека +36 градусів: де температура різко зросте

14:15

У ГУР зробили заяву про плани щодо Криму та Кримського мосту

14:08

Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими: усі деталіФотоВідео

13:04

Чи є вірус на телефоні: ТОП головних секретів, як не угробити смартфонВідео

13:01

Ребус для тих, у кого зір орла: треба за 8 секунд знайти мураху

12:52

У ЗСУ анонсували "хороші новини" з Харківської області

12:42

Україна вперше застосувала проти Росії ракету-дрон "Паляниця"

Реклама
12:20

Рейтинг Путіна рекордно впав за всі роки повномасштабного вторгнення

12:08

"Хворий дід не диктуватиме червоні лінії": Зеленський зробив заяву в День незалежності

12:03

Джастін Бібер уперше став батьком і розсекретив ім'я дитини

11:49

Україна здатна змінити хід війни: на Заході оцінили операцію в Курській області

11:40

"Бан" на церкву ФСБ: Зеленський підписав ключовий закон, яке покарання для УПЦ МП

11:18

Чому не можна казати "солодкоїжка": якими милозвучними відповідниками треба його замінятиВідео

10:57

Путін удумав "прийом" щодо Курської області: у США розкрили деталі

10:56

Як замаринувати сало: секретна добавка гарантує приголомшливий результат

10:30

Гороскоп на вересень від Влада Росса: чого чекати в роботі, коханні та грошових справахВідео

10:18

"Це продовжує нас турбувати": в Білому домі зробили заяву про операцію на Курщині

09:58

Заради Курської області РФ готова "пожертвувати напрямком": в ISW дізналися деталі

09:35

Привітання з Днем Незалежності України - красиві листівки і теплі слова

08:58

Як на iPhone роздати інтернет: про геніальний фокус знають лише одиниціВідео

08:55

У Воронезькій області Росії горить і детонує склад боєприпасів: деталіВідео

08:30

"Вінничани" передали на фронт техніки ще на 2 млн грн

08:10

Удари для РФ будуть дедалі болючішимиПогляд

07:52

ЗСУ просунулися в районі Суджі: бої тривають вздовж усієї лінії зіткнення на Курщині

06:10

Втрати величезні: як Путін втрачає своїх окупантівПогляд

05:03

"Путін прорахувався": екс-глава ГУР розкрив значення Курської операції

04:34

Гороскоп на завтра 25 серпня: Скорпіонам - випробування, Водоліям - конфронтація

Реклама
04:10

Мало хто знає: чим корисний зелений чай - лікарі назвали переваги напою

03:00

ЗСУ поставили крапку в "хотілках" РФ: Київ змінив правила переговорів - експерт

02:36

Скандал через жахливі умови для військових в Одеській лікарні: Лубінець не змовчав

02:32

Дуже погана прикмета 24 серпня: у який час доби не можна дивитися на Сонце

02:05

РФ вдарить балістикою і Калібрами: названо терміни й цілі масованого обстрілу

01:35

Путіну не вдасться витіснити ЗСУ з Курщини: Ейдман назвав причину

23 серпня, п'ятниця
23:57

РФ може посилити ракетні атаки у День Незалежності України: в Німеччині зробили заяву

23:12

Пожежу на нафтобазі у Пролетарську не можуть приборкати шостий день: горять будинкиВідео

22:19

Ракети для HIMARS і ППО: США надають Україні новий пакет військової допомоги

22:04

Жінка знайшла яйце з рожевим білком: як міг з’явитись такий "дефект"

^
Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїСпорт з Анітою ЛуценкоНародні прикметиУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти