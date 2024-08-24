"Мам, тільки не плач": перші емоційні дзвінки військових після повернення з полону

24 серпня між Україною та РФ відбувся обмін полоненими у форматі 115 на 115.

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Україна повернула з російського полону 115 військових / Колаж: Главред, фото: Дмитро Лубинець

Між Україною та Росією у День Незалежності, 24 серпня, відбувся новий обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 115 наших захисників. Серед них були і ті, хто потрапив у російський полон два з половиною роки тому. Військові змогли вперше за довгий час подзвонити своїм рідним та розповісти їм чудову новину - вони вже вдома. Чутливі відео вже розлетілись в Мережі.

Повернення на рідну землю у День Незалежності України стало символічним для наших військових, адже вони відчули, що тепер вони незалежні. Військові подзвонили своїм рідним:

"Мам, я вдома! Я в Україні! Я їду!". відео дня "Мам, привіт! Обміняли мене, я живий і здоровий. Я надіюсь, що найближчим часом ми зустрінемось, я хочу з тобою поговорити. Я сподіваюсь, що вдома все добре ... 2 з половиною роки вже пройшло. Мам, тільки не плач, будь ласка".

Дивіться відео з першими дзвінками українських військових рідним одразу після повернення з полону:

Україна повернула 115 захисників із полону / фото: скріншот

Інший військовий подзвонив своїм батькам і одразу розплакався. Він був такий розчулений, що не зміг стримати свої емоції.

Дивіться відео з першими дзвінками українських військових рідним одразу після повернення з полону:

Україна повернула 115 захисників із полону / фото: скріншот

Він зізнався Радіо Свободі у тому, що протягом всього полону мріяв повернутися в Україну саме 24 серпня на День Незалежності.

Обмін полоненими - останні новини

На початку серпня Україна розпочала операцію в Курській області, захопивши, за різними даними, тисячі російських військовослужбовців у полон. Відтоді президент Володимир Зеленський регулярно звітував про поповнення обмінного фонду.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про переговори між Києвом і Москвою щодо обміну полоненими.

24 серпня стало відомо, що Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими. Усі 115 врятованих цього разу - солдати, сержанти і матроси. Росії натомість віддали російських строковиків.

Зокрема, Україна звільнила 9 незаконно Росією засуджених захисників. Звільнено військових моряків і трьох прикордонників, а також 82 захисників Маріуполя (з них пів сотні захищали "Азовсталь"). Також додому повертаються 6 нацгвардійців із гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які захищали Київську, Донецьку області, Херсон і Луганщину.

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