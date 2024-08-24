"Мам, тільки не плач": перші емоційні дзвінки військових після повернення з полону

24 серпня між Україною та РФ відбувся обмін полоненими у форматі 115 на 115.
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Між Україною та Росією у День Незалежності, 24 серпня, відбувся новий обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 115 наших захисників. Серед них були і ті, хто потрапив у російський полон два з половиною роки тому. Військові змогли вперше за довгий час подзвонити своїм рідним та розповісти їм чудову новину - вони вже вдома. Чутливі відео вже розлетілись в Мережі.
Повернення на рідну землю у День Незалежності України стало символічним для наших військових, адже вони відчули, що тепер вони незалежні. Військові подзвонили своїм рідним:
"Мам, я вдома! Я в Україні! Я їду!".
відео дня
"Мам, привіт! Обміняли мене, я живий і здоровий. Я надіюсь, що найближчим часом ми зустрінемось, я хочу з тобою поговорити. Я сподіваюсь, що вдома все добре ... 2 з половиною роки вже пройшло. Мам, тільки не плач, будь ласка".
Дивіться відео з першими дзвінками українських військових рідним одразу після повернення з полону:
Інший військовий подзвонив своїм батькам і одразу розплакався. Він був такий розчулений, що не зміг стримати свої емоції.
Дивіться відео з першими дзвінками українських військових рідним одразу після повернення з полону:
Він зізнався Радіо Свободі у тому, що протягом всього полону мріяв повернутися в Україну саме 24 серпня на День Незалежності.
На початку серпня Україна розпочала операцію в Курській області, захопивши, за різними даними, тисячі російських військовослужбовців у полон. Відтоді президент Володимир Зеленський регулярно звітував про поповнення обмінного фонду.
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Ігоря Клименка
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Ігоря Клименка
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Ігоря Клименка
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Ігоря Клименка
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Ігоря Клименка
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Ігоря Клименка
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Ігоря Клименка
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Ігоря Клименка
Обмін полоненими 24 серпня 2024 року Фото: Телеграм Володимира Зеленського, Дмитра Лубінця, Ігоря Клименка
Зокрема, Україна звільнила 9 незаконно Росією засуджених захисників. Звільнено військових моряків і трьох прикордонників, а також 82 захисників Маріуполя (з них пів сотні захищали "Азовсталь"). Також додому повертаються 6 нацгвардійців із гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які захищали Київську, Донецьку області, Херсон і Луганщину.