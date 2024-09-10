Маломуж заявив про прискорене рішення США, після поставки іранських ракет РФ

Микола Маломуж розповів, що дозвіл бити по конкретних військових об’єктах цілком реалістичний.

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Маломуж дав прогноз на дозвіл США на удари по РФ / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", УНІАН

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж в інтерв’ю Главреду розповів про те, чи можуть поставки Іраном балістичних ракет Росії вплинути на позицію Заходу щодо зняття обмежень для України на завдання ударів його зброєю вглиб території Росії.

"Думаю, що загального дозволу від Заходу бити по території Росії не буде - будуть чітко визначені об’єкти, з яких здійснюються терористичні атаки Росії щодо України. Цілями будуть аеродроми, літаки і кораблі, пускові установки - все те, з чого здійснюється запуск Іскандерів, Х-101 тощо. Пускові установки та літаки, які запускатимуть іранські ракети, так само стануть законними цілями. Також місця дислокації чи зберігання цих ракет будуть законними цілями для ударів і нашою, і західною зброєю", - пояснив Маломуж.

Військовий експерт вважає, що в разі такого сценарію західні партнери дозволять бити по системах пуску ракет іранського виробництва, а також ракет російського і північнокорейського виробництва. Тому що вони є знаряддям терористичних атак на нашу державу і мирне населення.

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"Тому дозвіл бити по конкретних військових об’єктах цілком реалістичний. Такий дозвіл не буде суперечити ні стратегії США, ні їхньому законодавству. Навпаки, все це зобов’язує Штати протидіяти таким актам. Тому цільові удари ATACMS, Storm Shadow і SCALP-T цілком можуть бути дозволені", - додав Маломуж.

Військовий експерт також розповів, наскільки отримання таких дозволів є близькою перспективою для України.

"Я думаю, що застосування доказів отримання Росією іранських ракет буде ще одним стимулом надати Україні дозволу. Удари північнокорейськими ракетами вже здійснюються, а якщо проявляться ще й іранські, то Україні дозволять бити по пускових установках, літах, аеродромах тощо на території Росії і окупованих територіях", - пояснив Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Дозвіл США на далекобійні удари по РФ - що відомо

Нагадаємо, що США готуються оголосити про дозвіл ЗСУ бити ATACMS по Росії. США мають намір у середу, 11 вересня, через держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити про дозвіл Україні завдавати ударів углиб Росії, зокрема ракетами ATACMS.

Глава Пентагону сказав, чому США не дають дозволу на удари по території РФ. За словами Ллойда Остіна, жодна зброя сама по собі не зможе вирішити хід війни. Саме тому варто сконцентруватись на тому, щоб допомогти Україні бути успішною, щоб вона захистила свою територію.

Сотні військових об'єктів РФ залишаються в зоні досяжності ATACMS. Аналітики ISW наголосили, що передислокація російських літаків із 16 російських авіабаз у зоні дії ATACMS не применшує важливості надання дозволу Україні використовувати ці ракети проти сотень інших російських військових об'єктів.

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