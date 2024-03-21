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Шольц погодиться на передачу Україні ракет "Taurus": у Бундестазі зробили заяву

Юрій Берендій
21 березня 2024, 12:24оновлено 21 березня, 14:06 новини компанії
Лідер фракції ХДС/ХСС в Бундестазі відзначив, що ракети "Taurus" потрібні Україні для ударів по лініях постачання РФ для полегшення ситуації на фронті.
Шольц погодиться на передачу Україні ракет 'Taurus': у Бундестазі зробили заяву
Передача Україні ракет "Taurus" - в Бундестазі зробили заяву / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Голова парламентської фракції ХДС/ХСС вірить, що незважаючи на відмову канцлера Олафа Шольца щодо поставок українським військовим ракет "Taurus", він врешті-решт погодиться на постачання крилатих ракет в Україну. Про це заявив лідер парламентської фракції ХДС/ХСС Німеччини Торстен Фрай в інтерв'ю NTV.

"Я, звичайно, можу собі це добре уявити. Тому що мені здається беззаперечним, що "Таурус" - це крилата ракета, яка найкраще відповідає потребам України", - сказав Торстен Фрай.

Фрай зазначив, що головна мета передачі Україні ракет "Taurus" полягає в ударах по російських лініях постачання, щоб "полегшити ситуацію в Україні під час російських атак".

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"Це тим більше необхідно, тому що українцям доводиться задовольнятися лише частиною [від тієї кількості -ред.] боєприпасів, які є в розпорядженні росіян. Тому я цілком можу собі уявити, що федеральний канцлер також прийде до того, що в якийсь момент він це зробить", - відзначив він.

Шольц погодиться на передачу Україні ракет 'Taurus': у Бундестазі зробили заяву
Що відомо про ракети "Taurus" / Інфографіка: Главред

Ракети Taurus - що про них відомо

Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника).

Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км.

Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг.

Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування).

З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

Передача Україні крилатих ракет "Taurus"

Україні обов'язково передадуть ракети Taurus, але це не відбудеться найближчим часом, вважає військовий експерт Сергій Кузан.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок намагається переконати канцлера Німеччини Олафа Шольца доставити в Україну крилаті ракети Taurus. Про це повідомляє Der Spiegel. Видання зауважує, що Бербок розробляє план, за яким Німеччина може передати Україні далекобійні ракети Taurus, уникнувши при цьому "червоних ліній" німецького канцлера Шольца.

Німецька опозиційна партія ХДС/ХСС вимагає пояснень від канцлера Олафа Шольца щодо того, яким чином він прийшов до висновку, що передача ракет Taurus Україні може втягнути ФРН у війну з Росією.

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