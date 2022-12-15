"Максимально знищувати окупантів": в ОП назвали ключову умову перемоги у війні

Ми повинні знищувати людей, які прийшли нас вбивати, підкреслив Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк заявив про неминучість перемоги ЗСУ / Колаж Офіс президента, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Росія буде вести війну до того моменту, поки програє на території України в повному обсязі, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Не треба плекати ілюзій - Росія програє, і після цього вони спробують сказати, що "це не вони нападали, це було щось незрозуміле" і "давайте вважати це якоюсь помилкою", - сказав він в інтерв'ю Каналу 24.

Співрозмовник нагадав, що у РФ на пропагандистських майданчиках постійно говорять про те, що окупанти можуть програти, а також звучать однозначні заяви з боку Заходу.

"Абсолютна зміна світогляду в політичних елітах країн-партнерів. Сьогодні вони роблять дуже жорсткі заяви щодо Росії та її юридичної відповідальності, включаючи Путіна. Це свідчить про те, що ця війна буде доведена до кінця, незважаючи на різні думки, з точки зору допомоги Україні як фінансової, так і збройної. Ми повинні це фіксувати", - підкреслив він.

"Давайте чітко поставимо моральні акценти - ми не те, що маємо право, ми повинні говорити про знищення людей, які прийшли нас вбивати, це вбивці, це кримінальні військові злочинці. І Україна має право в межах не тільки моралі, а й міжнародного права знищувати все, що стосується Росії <...> Україна дотримується міжнародного права в повному обсязі, тому ми говоримо про те, що будемо максимально знищувати живу силу і техніку на окупованих територіях України та все, що стосується "бренду Росія", який, на жаль, досі існує", — додав Подоляк.

Раніше Подоляк повідомив про те, яких загальних втрат зазнали російські окупанти у війні в Україні.

За його словами, реальні втрати росіян у війні проти України близько 110-120 тисяч.

За його словами, офіційне зведення Генштабу включає тільки втрати контрактної армії РФ і мобілізованих.

Подоляк додав, що втрати серед найманців ПВК Вагнера, зеків і Росгвардії підраховуються окремо.

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