Люди скаржаться: мовний омбудсмен вимагає перейменувати низку населених пунктів в Україні

Чиновник посилається на статтю 41 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що в Україні слід перейменувати населені пункти відповідно до вимог статті 41 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
На своїй сторінці в Facebook Кремінь зазначив, що вже підписав кілька десятків звернень на керівників місцевих органів державної влади з проханням їх перейменувати.
"До мене надходять численні звернення і повідомлення від громадян, які скаржаться на те, що назви ряду населених пунктів носять російськомовний характер і не відповідають правилам і нормам українського правопису. Це такі населені пункти як Арбузинка, Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, Южне, Спокойствіє, Надеждівка, Переводчикове, Луч, Первомайське, Первомайськ і багато інших", - зазначив мовний омбудсмен.
читайте такожМовний омбудсмен прокоментував можливий перехід України з кирилиці на латиницюЗа його словами, багато з них мали прекрасні історичні назви, як Сіверський Донець, Гарбузинка або Богопіль, і "були несправедливо перейменовані за часів комуністичної влади".
"У зв'язку з цим мають бути вжиті всі необхідні заходи щодо приведення географічних назв у відповідність з правописом, стандартами державної мови та вимогами статті 41 Закону", - зазначив уповноважений із захисту державної мови.
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