"Люблю тебе, український солдате": військовий поділився зворушливою історією порятунку дитини

Евакуація людей з Ірпеня під зруйнованим мостом/ Reuters

Український військовий Євген Ісаєв поділився зворушливою історією, яка сталася з ним під час війни. Солдат виносив із зони ведення бойових дій маленьку дівчинку. Вона ж у цей час повторювала слова, якими розчулила військового.

Цю історію захисник України розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Маленька дівчинка, крізь сльози на фоні пострілів, вибухів, втискаючись в мене своїми маленькими ручками повторювала як мантру: "Я люблю тебе, український солдате. Дуже-дуже сильно люблю!!!" – розповів військовий.

Він зазначив, що після цих слів навіть забув про поранення ноги, отримане у 2014 році, і біг швидше.

Реклама

"Ось чому ми виграємо цю війну! Навіть й додати нічого…", – написав він.

Раніше повідомлялося, що 3 тисячі американських добровольців готові воювати у складі міжнародного батальйону за Україну, яка піддалася підступному нападу Росії.

Нагадаємо, Збройні сили України зупинили колону російських окупантів, яка рухалася з боку Балаклії в Дніпропетровську область. Під час бойового зіткнення ворог зазнав суттєвих втрат, рух військ загарбників зупинено.

Читайте також: