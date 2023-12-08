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Лінія фронту змінилась: в ЗСУ повідомили про деталі наступу на 2 напрямках

Юрій Берендій
8 грудня 2023, 09:46
За словами речника Генштабу ЗСУ, Сили оборони України завдають окупантам втрат у живій силі і техніці і закріплюються на досягнутих рубежах.
Лінія фронту змінилась: в ЗСУ повідомили про деталі наступу на 2 напрямках
Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах / Колаж Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, 43 окрема механізована бригада

Сили оборони України продовжують ведення наступальних операцій на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов зазначивши, що на інших напрямках бойових дій наші військові утримують оборону.

"На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі і техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту. Сили оборони відбили 8 атак ворога в районі західніше Вербового та Роботиного Запорізької області", - зазначив Ковальов.

За його словами українським військовим вдалось закріпитись на нових рубежах південніше Бахмуту. Сили оборони продовжують наступальні дії на цьому напрямку, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці.

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"На Бахмутському напрямку українські військові відбили 24 атаки ворога в районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області", - розповів Ковальов.

Він додав, що в районі Авдіївки Сили оборони продовжують тримати оборону не даючи можливості росіянам оточити Авдіївку.

"Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 30 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області", - резюмував Ковальов.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, захоплення Авдіївки для росіян не має вирішального стратегічного значення. Президент РФ видав наказ окупантам оточити місто до 15 грудня, але це рішення вписане у політичний контекст. Володимир Путін встановив цей термін, щоб використати успіх у своїй промові за 90 днів до призначених президентських виборів у Росії. Про це повідомив майор запасу Національної гвардії України та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

Протягом останніх двох місяців російські окупанти активно намагаються оточити місто Авдіївка на Донеччині, зазнаючи під час штурмів великих втрат.

Крім того, окупанти готуються до четвертої хвилі наступу на Авдіївку, і, за словами Братчука, вони активно проводять штурмові операції по всьому фронту.

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війна в Україні новини Мелітополя Бахмут
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