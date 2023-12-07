Росіяни готуються до 4 хвилі наступу: Братчук розповів про ціль №1 для Кремля

Росіяни готуються до 4 хвилі наступу на Авдіївку. За словами Братчука, окупанти намагаються проводити штурмові операції по всьому фронту.

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Братчук розповів про ціль №1 для росіян / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

На різних ділянках фронту тривають інтенсивні бовові дії. Російські окупанти намагаються провести атаки та стабілізувати лінію зіткнення. Українські війська успішно утримують свої позиції та ефективно ліквідовують ворожі сили і техніку. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

За словами Братчука, росіяни продовжують активні штурмові дії на кількох напрямках, зокрема на Лиманському, Куп’янському, Авдіївському, Бахмутському.

"Ворог сьогодні намагається атакувати на всіх напрямках. Намагається, зокрема, на Запорізькому напрямку повернути собі так званий Роботинський плацдарм. Те, що вдалося зробити на цій ділянці Збройним силам України кілька тижнів тому, вже навіть місяців, якраз і називається, вклинювання у ворожу оборону. Одне з головних завдань росіян — вирівняти лінію зіткнення, лінію фронту. Це, напевно, завдання номер один для противника. Так само, як і Авдіївка. Однак там уже більше політичних рішень проглядається", — сказав експерт.

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Братчук вважає, що план росіян включає в себе нарощення активності бойових дій на вказаних напрямках фронту.

"Ми відзначаємо це сьогодні по Авдіївці, вже говорять про підготовку четвертої хвилі наступу росіян. Приблизно те ж саме фактично відбувається і на інших локаціях, на інших напрямках", — сказав речник.

Головним завданням з українського боку, за словами Братчука, є збереження тих позицій, які на даний момент утримуються під контролем Сил оборони і максимальне знищення живої сили і техніки противника.

Наступ росіян в районі Авдіївки

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, протягом останніх двох місяців російські окупанти намагаються оточити Авдіївку. Як повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, за цей період вони зазнали втрат у боях, кількість загиблих військових вже перевищує 15 тисяч.

Раніше майор МВС та представник "Легіону Свободи" Максим Морозов розповів, чи будуть Збройні Сили України виходити з Авдіївки. Українські військові, розташовані в Авдіївці, досягають рекордів у ліквідації окупантів. Незважаючи на це, ворог не зупиняється, і російські війська продовжують направляти значні сили та техніку для штурму міста. Українські військові не мають наміру залишати Авдіївку.

Президент України Володимир Зеленський визначив єдину мету нового наступу Росії. За його висловами, президент РФ Володимир Путін не здобув жодної перемоги в операціях на фронті у цьому році. Однак він зауважив, що Росія посилила тиск на фронті.

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