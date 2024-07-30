Ліквідація десантно-штурмових військ: у командуванні ДШВ відповіли на фейк

У командуванні ДШВ прокоментували інформацію про нібито наявні плани щодо переформування бригад.

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ДШВ ЗСУ / Колаж Главред, фото: Міноборони України, скріншот із відео https://t.me/SerhiyNaiev

У командуванні Десантно-штурмових військ закликають не вірити фейкам про нібито ліквідацію ДШВ як окремого роду Збройних сил України.

"Десантно-штурмові війська впродовж усього збройного протистояння з агресором успішно виконують бойові завдання на найважливіших і найнебезпечніших ділянках фронту. Не маючи можливості перемогти на полі бою, ворог посилює психологічний тиск на особовий склад Десантно-штурмових військ з метою зниження боєздатності та значущості в цій війні", - йдеться в повідомленні ДШВ ЗСУ в Telegram.

Зазначається, що в окремих інформаційних ресурсах поширюється інформація про нібито наявні плани щодо переформування бригад Десантно-штурмових військ на штурмові бригади Сухопутних військ і ліквідації Десантно-штурмових військ як окремого роду ЗСУ.

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У ДШУ наголошують, що Десантно-штурмові війська залишаються невід'ємною і самостійною складовою частиною Збройних сил України та продовжать розвиватися як окремий рід військ.

"Не вірте фейковій інформації", - закликають у ДШВ.

Що відбувається в Десантно-штурмових військах

Раніше 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ, яка днями отримала інформацію про потенційне зняття з посади комбрига, полковника Еміля Ішкулова, виступила проти такого рішення. Як пише УП, причина звільнення полягає в тому, що Ішкулов виступив проти завдання, яке було неспіврозмірним із силами бригади.

У бригаді наголосили, що не розуміють, чому командири, які мають беззаперечний авторитет серед особового складу, які мають переможний бойовий шлях і досвід великої війни - не угодні для вищого керівництва ЗСУ.

"Вимагаємо залишити на посаді командира 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади - полковника Ішкулова Еміля Шамілевича, під керівництвом якого і надалі готові виконувати бойові завдання, звільняти українську землю від російської нечисті. Ми підтримуємо полковника Ішкулова", - зазначили в бригаді.

Бійці також записали відеозвернення.

Що таке Десантно-штурмові війська Збройних сил України? Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

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